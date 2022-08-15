На главном мосту Екатеринбурга прошла тайная репетиция Дня города. Видео эффектного шоу

Тестовый пуск начался с десятиминутной задержкой Фото: корреспондент URA.RU

Власти Екатеринбурга во второй раз за неделю, дождавшись темноты, устроили репетицию светомузыкального шоу на Макаровском мосту. На этот раз его наполнили не только игрой света, но и лазерами, однако музыкальные эффекты пока не раскрывают — чтобы совсем не портить сюрприз. Одним из случайных свидетелей зрелища стал корреспондент URA.RU.

Предыдущая репетиция — от 10 августа — также показала лишь часть возможностей обновленного моста, который вот-вот откроют. Как пояснили URA.RU в мэрии, торжественная презентация шоу состоится 20 августа — в День города. Затем представление на Макаровском мосту можно будет увидеть не только в праздники и выходные, но и в будни.

Для каждого из дней и событий подберут особый режим, анонсировало URA.RU еще в июне, в «Ночь музыки».

Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU