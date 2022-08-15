На главном мосту Екатеринбурга прошла тайная репетиция Дня города. Видео эффектного шоу

Тестовый пуск начался с десятиминутной задержкойФото: корреспондент URA.RU
Власти Екатеринбурга во второй раз за неделю, дождавшись темноты, устроили репетицию светомузыкального шоу на Макаровском мосту. На этот раз его наполнили не только игрой света, но и лазерами, однако музыкальные эффекты пока не раскрывают — чтобы совсем не портить сюрприз. Одним из случайных свидетелей зрелища стал корреспондент URA.RU.
Предыдущая репетиция — от 10 августа — также показала лишь часть возможностей обновленного моста, который вот-вот откроют. Как пояснили URA.RU в мэрии, торжественная презентация шоу состоится 20 августа — в День города. Затем представление на Макаровском мосту можно будет увидеть не только в праздники и выходные, но и в будни.
Для каждого из дней и событий подберут особый режим, анонсировало URA.RU еще в июне, в «Ночь музыки».
Тысячи екатеринбуржцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал «Екатское Чтиво»
Власти Екатеринбурга во второй раз за неделю, дождавшись темноты, устроили репетицию светомузыкального шоу на Макаровском мосту. На этот раз его наполнили не только игрой света, но и лазерами, однако музыкальные эффекты пока не раскрывают — чтобы совсем не портить сюрприз. Одним из случайных свидетелей зрелища стал корреспондент URA.RU. Предыдущая репетиция — от 10 августа — также показала лишь часть возможностей обновленного моста, который вот-вот откроют. Как пояснили URA.RU в мэрии, торжественная презентация шоу состоится 20 августа — в День города. Затем представление на Макаровском мосту можно будет увидеть не только в праздники и выходные, но и в будни. Для каждого из дней и событий подберут особый режим, анонсировало URA.RU еще в июне, в «Ночь музыки».