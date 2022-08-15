МО: армия РФ уничтожила более 50 боевиков из Германии и Польши

15 августа 2022 в 14:39 Размер текста - 17 +

Отмечается, что уничтожено более 100 и ранено более 50 наемников (фото из архива) Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Российские военные в ходе спецоперации на Украине нанесли удар по населенному пункту Золочев, уничтожив более 100 наемников из Польши и Германии. Об этом сообщили в Минобороны России. «Высокоточным оружием ВКС России поражен пункт временной дислокации иностранных наемников в районе населенного пункта Золочев Харьковской области. Уничтожено свыше ста и ранено более 50-ти боевиков из Польши, а также Германии», — заявили в ведомстве в ходе брифинга. Россия начала специальную операцию на Украине по указу президента РФ Владимира Путина 24 февраля. По его словам, это была вынужденная мера для прекращения восьмилетнего геноцида мирных жителей Донбасса и предотвращения полномасштабного наступления.

Российские военные в ходе спецоперации на Украине нанесли удар по населенному пункту Золочев, уничтожив более 100 наемников из Польши и Германии. Об этом сообщили в Минобороны России. «Высокоточным оружием ВКС России поражен пункт временной дислокации иностранных наемников в районе населенного пункта Золочев Харьковской области. Уничтожено свыше ста и ранено более 50-ти боевиков из Польши, а также Германии», — заявили в ведомстве в ходе брифинга. Россия начала специальную операцию на Украине по указу президента РФ Владимира Путина 24 февраля. По его словам, это была вынужденная мера для прекращения восьмилетнего геноцида мирных жителей Донбасса и предотвращения полномасштабного наступления.