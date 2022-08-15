МО: армия РФ уничтожила более 50 боевиков из Германии и Польши

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Ситуация в Волновахе после частичного освобождения от ВСУ. ДНР, военная техника, армия, военные, пожарище, руины, днр, разрушения, зачистка, последствия взрыва, танк, ВСУ, последствия обстрела, волноваха, z войска, разбитая техника
Отмечается, что уничтожено более 100 и ранено более 50 наемников (фото из архива) Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Российские военные в ходе спецоперации на Украине нанесли удар по населенному пункту Золочев, уничтожив более 100 наемников из Польши и Германии. Об этом сообщили в Минобороны России.

«Высокоточным оружием ВКС России поражен пункт временной дислокации иностранных наемников в районе населенного пункта Золочев Харьковской области. Уничтожено свыше ста и ранено более 50-ти боевиков из Польши, а также Германии», — заявили в ведомстве в ходе брифинга.

Россия начала специальную операцию на Украине по указу президента РФ Владимира Путина 24 февраля. По его словам, это была вынужденная мера для прекращения восьмилетнего геноцида мирных жителей Донбасса и предотвращения полномасштабного наступления.

Получайте письмом все важнейшие новости о самом главном для россиян - спецоперации на Украине.
Подпишитесь на наш дайджест!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Российские военные в ходе спецоперации на Украине нанесли удар по населенному пункту Золочев, уничтожив более 100 наемников из Польши и Германии. Об этом сообщили в Минобороны России. «Высокоточным оружием ВКС России поражен пункт временной дислокации иностранных наемников в районе населенного пункта Золочев Харьковской области. Уничтожено свыше ста и ранено более 50-ти боевиков из Польши, а также Германии», — заявили в ведомстве в ходе брифинга. Россия начала специальную операцию на Украине по указу президента РФ Владимира Путина 24 февраля. По его словам, это была вынужденная мера для прекращения восьмилетнего геноцида мирных жителей Донбасса и предотвращения полномасштабного наступления.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...