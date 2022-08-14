Мэрия Екатеринбурга тормозит важное для УГМК назначение

Сергей Плахотин (слева) попросил Алексея Редина (справа) остаться еще на неделю Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Назначение нового куратора выборов в Верхней Пышме — вотчине УГМК (там находится ее штаб-квартира) — откладывается. Ожидалось, что начальник департамента информполитики мэрии Екатеринбурга Алексей Редин будет официально представлен в качестве вице-мэра Верхней Пышмы по информационной и соцполитике утром 15 августа, однако его попросили завершить дела.

«[Замглавы Екатеринбурга по политике и СМИ Сергей] Плахотин добился, чтобы Редин доработал хотя бы до конца этой недели, поскольку нужно передать дела», — поделился источник URA.RU. По словам другого собеседника, Редин доработает в горадминистрации до Дня города (20 августа). Уточнить у самого чиновника, так ли это, не удалось: он воздерживается от комментариев по теме.

О том, что Алексей Редин, который пришел в мэрию Екатеринбурга еще в 2008 году, переезжает в Верхнюю Пышму, URA.RU сообщило 8 августа. Источник агентства тогда утверждал, что значимая рокировка в пиар-блоке за месяц до губернаторских выборов изначально не входила в планы руководства уральской столицы, и потому создает некоторые проблемы.

Другой собеседник тогда же утверждал, что УГМК вела кастинг на кресло вице-мэра Верхней Пышмы несколько месяцев. И у Редина якобы были серьезные конкуренты.