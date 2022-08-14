Мэр Березников назвал неожиданную причину своего ухода

15 августа 2022 в 14:36 Размер текста - 17 +

В июне Махонин вручил Светлакову награду за достижения в благоустройстве Фото: Сергей Русанов © URA.RU Глава Березников Константин Светлаков заявил, что оставляет должность мэра по семейным обстоятельствам. На своей странице в соцсети «ВКонтакте» он написал, что ему важно проводить время с семьей. «Помимо желания достигать в трудовой или политической деятельности успехов и высот, не менее важно для каждого быть рядом с близкими людьми, с семьей. Поэтому в связи с семейными обстоятельствами, а также планами на достижение новых профессиональных уровней, заявляю об отставке по собственному желанию и досрочном прекращении полномочий главы города 16 августа 2022 года», — отметил он. Светлаков добавил, что в городе сформирована команда профессионалов, которая доведет до конца намеченные проекты. И поблагодарил всех за совместную работу. Константин Светлаков написал заявление об увольнении по собственному желанию. Сегодня, 15 августа, его рассматривают депутаты местной думы. Исполняющим обязанности мэра будет назначен его заместитель по социальным вопросам Михаил Шинкарев. Светлаков проработал в должности меньше двух лет. У него не сложились отношения с местными элитами.

Глава Березников Константин Светлаков заявил, что оставляет должность мэра по семейным обстоятельствам. На своей странице в соцсети «ВКонтакте» он написал, что ему важно проводить время с семьей. «Помимо желания достигать в трудовой или политической деятельности успехов и высот, не менее важно для каждого быть рядом с близкими людьми, с семьей. Поэтому в связи с семейными обстоятельствами, а также планами на достижение новых профессиональных уровней, заявляю об отставке по собственному желанию и досрочном прекращении полномочий главы города 16 августа 2022 года», — отметил он. Светлаков добавил, что в городе сформирована команда профессионалов, которая доведет до конца намеченные проекты. И поблагодарил всех за совместную работу. Константин Светлаков написал заявление об увольнении по собственному желанию. Сегодня, 15 августа, его рассматривают депутаты местной думы. Исполняющим обязанности мэра будет назначен его заместитель по социальным вопросам Михаил Шинкарев. Светлаков проработал в должности меньше двух лет. У него не сложились отношения с местными элитами.