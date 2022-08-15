Минобороны РФ раскрыло новые потери украинской армии

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Официальный сайт президента Украины. Москва, зеленский владимир, ВСУ, вооруженные силы украины
ВСУ понесли большие потери в ДНР, сообщили в российском Минобороны Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Вооруженные силы России ликвидировали более половины личного состава и техники батальона мотопехотной бригады ВСУ в результате наступления на Соледарском направлении. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«На Соледарском направлении в результате наступательных действий и огневого поражения боевых позиций ликвидировано более 50-ти процентов личного состава и военной техники 15-го батальона 58-й мотопехотной бригады ВСУ», — говорится в заявлении военного ведомства. Кроме того, ВКС России ликвидировали более 160 националистов в районах населенных пунктов Белогорка и Лозовое в Херсонской области.

Потери 66-й механизированной бригады ВСУ в районе Марьинка в ДНР составили более 70-ти процентов личного состава третьего батальона. Тем временем в районах населенных пунктов Угледар, Водяное и Доброволье в ДНР уничтожено более 260 националистов, уточнили в министерстве.

Спецоперация на Украине проходит с 24 февраля. В Минобороны РФ отмечали, что российская армия успешно выполняет задачи по денацификации и демилитаризации страны.

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Вооруженные силы России ликвидировали более половины личного состава и техники батальона мотопехотной бригады ВСУ в результате наступления на Соледарском направлении. Об этом сообщили в Минобороны РФ. «На Соледарском направлении в результате наступательных действий и огневого поражения боевых позиций ликвидировано более 50-ти процентов личного состава и военной техники 15-го батальона 58-й мотопехотной бригады ВСУ», — говорится в заявлении военного ведомства. Кроме того, ВКС России ликвидировали более 160 националистов в районах населенных пунктов Белогорка и Лозовое в Херсонской области. Потери 66-й механизированной бригады ВСУ в районе Марьинка в ДНР составили более 70-ти процентов личного состава третьего батальона. Тем временем в районах населенных пунктов Угледар, Водяное и Доброволье в ДНР уничтожено более 260 националистов, уточнили в министерстве. Спецоперация на Украине проходит с 24 февраля. В Минобороны РФ отмечали, что российская армия успешно выполняет задачи по денацификации и демилитаризации страны.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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