Минобороны РФ раскрыло новые потери украинской армии

15 августа 2022 в 14:40 Размер текста - 17 +

ВСУ понесли большие потери в ДНР, сообщили в российском Минобороны Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Вооруженные силы России ликвидировали более половины личного состава и техники батальона мотопехотной бригады ВСУ в результате наступления на Соледарском направлении. Об этом сообщили в Минобороны РФ. «На Соледарском направлении в результате наступательных действий и огневого поражения боевых позиций ликвидировано более 50-ти процентов личного состава и военной техники 15-го батальона 58-й мотопехотной бригады ВСУ», — говорится в заявлении военного ведомства. Кроме того, ВКС России ликвидировали более 160 националистов в районах населенных пунктов Белогорка и Лозовое в Херсонской области. Потери 66-й механизированной бригады ВСУ в районе Марьинка в ДНР составили более 70-ти процентов личного состава третьего батальона. Тем временем в районах населенных пунктов Угледар, Водяное и Доброволье в ДНР уничтожено более 260 националистов, уточнили в министерстве. Спецоперация на Украине проходит с 24 февраля. В Минобороны РФ отмечали, что российская армия успешно выполняет задачи по денацификации и демилитаризации страны.

Вооруженные силы России ликвидировали более половины личного состава и техники батальона мотопехотной бригады ВСУ в результате наступления на Соледарском направлении. Об этом сообщили в Минобороны РФ. «На Соледарском направлении в результате наступательных действий и огневого поражения боевых позиций ликвидировано более 50-ти процентов личного состава и военной техники 15-го батальона 58-й мотопехотной бригады ВСУ», — говорится в заявлении военного ведомства. Кроме того, ВКС России ликвидировали более 160 националистов в районах населенных пунктов Белогорка и Лозовое в Херсонской области. Потери 66-й механизированной бригады ВСУ в районе Марьинка в ДНР составили более 70-ти процентов личного состава третьего батальона. Тем временем в районах населенных пунктов Угледар, Водяное и Доброволье в ДНР уничтожено более 260 националистов, уточнили в министерстве. Спецоперация на Украине проходит с 24 февраля. В Минобороны РФ отмечали, что российская армия успешно выполняет задачи по денацификации и демилитаризации страны.