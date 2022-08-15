Wildberries сменил название на «Ягодки»

15 августа 2022 в 14:54 Размер текста - 17 +

«Ягодки» — дословный английского перевод названия компании Фото: Денис Моргунов © URA.RU Компания Wildberries сменила название своего сайта на русскоязычную версию «Ягодки». Изменение стало заметно на платформе магазина. При входе на сайт пользователи увидели новое название интернет-магазина «Ягодки», дословный перевод английского названия компании. При этом в дизайне сайта появились разные виды ягод. Wildberries — международный интернет-магазин одежды и обуви, электроники и других товаров. Сеть основана в России. У компании около 95 тысяч пунктов выдачи заказов и 11,5 миллионов покупателей в сутки, в сети работают 20 тысяч сотрудников.

Компания Wildberries сменила название своего сайта на русскоязычную версию «Ягодки». Изменение стало заметно на платформе магазина. При входе на сайт пользователи увидели новое название интернет-магазина «Ягодки», дословный перевод английского названия компании. При этом в дизайне сайта появились разные виды ягод. Wildberries — международный интернет-магазин одежды и обуви, электроники и других товаров. Сеть основана в России. У компании около 95 тысяч пунктов выдачи заказов и 11,5 миллионов покупателей в сутки, в сети работают 20 тысяч сотрудников.