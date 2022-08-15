Wildberries сменил название на «Ягодки»

«Ягодки» — дословный английского перевод названия компании
Компания Wildberries сменила название своего сайта на русскоязычную версию «Ягодки». Изменение стало заметно на платформе магазина.
При входе на сайт пользователи увидели новое название интернет-магазина «Ягодки», дословный перевод английского названия компании. При этом в дизайне сайта появились разные виды ягод.
Wildberries — международный интернет-магазин одежды и обуви, электроники и других товаров. Сеть основана в России. У компании около 95 тысяч пунктов выдачи заказов и 11,5 миллионов покупателей в сутки, в сети работают 20 тысяч сотрудников.
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