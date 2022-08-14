Пермяки несут цветы к месту, где нашли погибшую девочку. Фото

15 августа 2022 в 15:03 Размер текста - 17 +

На месте, где было найдено тело девочки, появился стихийный мемориал Фото: Андрей Ермолаев © URA.RU В Пермском крае на месте, где было обнаружено тело пропавшей 6-летней девочки, появился стихийный мемориал. Его организовали жители поселка Верхнечусовские Городки, передает с места событий корреспондент URA.RU. «Стихийный мемориал организовали позади магазина, возле колодца, где нашли погибшую. Местные жители приносят сюда цветы и игрушки», — передает корреспондент агентства. Колодец, в котором нашли тело ребенка сейчас огорожен, место ЧП изучают следователи. Комментариев они пока не дают. URA.RU продолжает следить за развитием событий. Как ранее сообщало URA.RU, ребенок пропал в поселке Верхнечусовские городки 12 августа. К поискам привлекли волонтеров и местных жителей, которые осмотрели более сотни домов и автомобилей. В результате тело нашли в колодце с водой. По словам знакомых, девочка воспитывалась в благополучной семье. Одна из возможных причин гибели — несчастный случай. На месте, где было найдено тело ребенка, работают следователи Фото: Максим Анфалов Жители поселка приносят к месту трагедии игрушки и цветы Фото: Максим Анфалов

В Пермском крае на месте, где было обнаружено тело пропавшей 6-летней девочки, появился стихийный мемориал. Его организовали жители поселка Верхнечусовские Городки, передает с места событий корреспондент URA.RU. «Стихийный мемориал организовали позади магазина, возле колодца, где нашли погибшую. Местные жители приносят сюда цветы и игрушки», — передает корреспондент агентства. Колодец, в котором нашли тело ребенка сейчас огорожен, место ЧП изучают следователи. Комментариев они пока не дают. URA.RU продолжает следить за развитием событий. Как ранее сообщало URA.RU, ребенок пропал в поселке Верхнечусовские городки 12 августа. К поискам привлекли волонтеров и местных жителей, которые осмотрели более сотни домов и автомобилей. В результате тело нашли в колодце с водой. По словам знакомых, девочка воспитывалась в благополучной семье. Одна из возможных причин гибели — несчастный случай.