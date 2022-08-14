14 августа 2022

Пермяки несут цветы к месту, где нашли погибшую девочку. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Стихийный мемориал у гимназии №175 в Казани. Казань, траур, мемориал, гимназия 175
На месте, где было найдено тело девочки, появился стихийный мемориал Фото:

В Пермском крае на месте, где было обнаружено тело пропавшей 6-летней девочки, появился стихийный мемориал. Его организовали жители поселка Верхнечусовские Городки, передает с места событий корреспондент URA.RU.

«Стихийный мемориал организовали позади магазина, возле колодца, где нашли погибшую. Местные жители приносят сюда цветы и игрушки», — передает корреспондент агентства.

Колодец, в котором нашли тело ребенка сейчас огорожен, место ЧП изучают следователи. Комментариев они пока не дают. URA.RU продолжает следить за развитием событий.

Как ранее сообщало URA.RU, ребенок пропал в поселке Верхнечусовские городки 12 августа. К поискам привлекли волонтеров и местных жителей, которые осмотрели более сотни домов и автомобилей. В результате тело нашли в колодце с водой. По словам знакомых, девочка воспитывалась в благополучной семье. Одна из возможных причин гибели — несчастный случай.

На месте, где было найдено тело ребенка, работают следователи
Фото:
Жители поселка приносят к месту трагедии игрушки и цветы
Фото:

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В Пермском крае на месте, где было обнаружено тело пропавшей 6-летней девочки, появился стихийный мемориал. Его организовали жители поселка Верхнечусовские Городки, передает с места событий корреспондент URA.RU. «Стихийный мемориал организовали позади магазина, возле колодца, где нашли погибшую. Местные жители приносят сюда цветы и игрушки», — передает корреспондент агентства. Колодец, в котором нашли тело ребенка сейчас огорожен, место ЧП изучают следователи. Комментариев они пока не дают. URA.RU продолжает следить за развитием событий. Как ранее сообщало URA.RU, ребенок пропал в поселке Верхнечусовские городки 12 августа. К поискам привлекли волонтеров и местных жителей, которые осмотрели более сотни домов и автомобилей. В результате тело нашли в колодце с водой. По словам знакомых, девочка воспитывалась в благополучной семье. Одна из возможных причин гибели — несчастный случай.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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