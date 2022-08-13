13 августа 2022
12 августа 2022

В Пермском крае третий день ищут шестилетнюю девочку

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Дети. Тюмень, ребенок, детская площадка, горка, детский городок, дети, девочка, детская площадка, ребенок один
Продолжаются поиски пропавшей девочки, которая ушла в магазин и не вернулась Фото:

В Пермском крае в Чусовском округе продолжаются поиски шестилетней девочки, которая ушла в магазин и не вернулась. Информация об этом размещена на официальном сайте Следственного комитета РФ по Пермскому краю.

«В настоящее время с целью установления местонахождения ребенка осмотрено более 130 домов, 100 транспортных средств, допрошено более 100 свидетелей, назначены необходимые судебные экспертизы. Поиски девочки продолжаются», — пишут на сайте ведомства.

В поселке Верхнечусовские Городки Чусовского округа 12 августа шестилетняя девочка пошла в магазин и не вернулась. Было возбуждено уголовное дело, предусмотренное п. «в» ч. 2 по статье 105 УК РФ «убийство». За нахождение девочки полиция объявила вознаграждение в 500 тысяч рублей.

Ранее URA.RU писало, что к поискам пропавшей девочки подключились силовики. Следователи управления совместно с сотрудниками полиции и волонтерами проводят комплекс мероприятий, направленных на поиски пропавшего ребенка.

Тысячи пермяков читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал «Большая П»

В Пермском крае в Чусовском округе продолжаются поиски шестилетней девочки, которая ушла в магазин и не вернулась. Информация об этом размещена на официальном сайте Следственного комитета РФ по Пермскому краю. «В настоящее время с целью установления местонахождения ребенка осмотрено более 130 домов, 100 транспортных средств, допрошено более 100 свидетелей, назначены необходимые судебные экспертизы. Поиски девочки продолжаются», — пишут на сайте ведомства. В поселке Верхнечусовские Городки Чусовского округа 12 августа шестилетняя девочка пошла в магазин и не вернулась. Было возбуждено уголовное дело, предусмотренное п. «в» ч. 2 по статье 105 УК РФ «убийство». За нахождение девочки полиция объявила вознаграждение в 500 тысяч рублей. Ранее URA.RU писало, что к поискам пропавшей девочки подключились силовики. Следователи управления совместно с сотрудниками полиции и волонтерами проводят комплекс мероприятий, направленных на поиски пропавшего ребенка.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...