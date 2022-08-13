В Пермском крае третий день ищут шестилетнюю девочку

14 августа 2022 в 19:43 Размер текста - 17 +

Продолжаются поиски пропавшей девочки, которая ушла в магазин и не вернулась Фото: Денис Моргунов © URA.RU В Пермском крае в Чусовском округе продолжаются поиски шестилетней девочки, которая ушла в магазин и не вернулась. Информация об этом размещена на официальном сайте Следственного комитета РФ по Пермскому краю. «В настоящее время с целью установления местонахождения ребенка осмотрено более 130 домов, 100 транспортных средств, допрошено более 100 свидетелей, назначены необходимые судебные экспертизы. Поиски девочки продолжаются», — пишут на сайте ведомства. В поселке Верхнечусовские Городки Чусовского округа 12 августа шестилетняя девочка пошла в магазин и не вернулась. Было возбуждено уголовное дело, предусмотренное п. «в» ч. 2 по статье 105 УК РФ «убийство». За нахождение девочки полиция объявила вознаграждение в 500 тысяч рублей. Ранее URA.RU писало, что к поискам пропавшей девочки подключились силовики. Следователи управления совместно с сотрудниками полиции и волонтерами проводят комплекс мероприятий, направленных на поиски пропавшего ребенка.

В Пермском крае в Чусовском округе продолжаются поиски шестилетней девочки, которая ушла в магазин и не вернулась. Информация об этом размещена на официальном сайте Следственного комитета РФ по Пермскому краю. «В настоящее время с целью установления местонахождения ребенка осмотрено более 130 домов, 100 транспортных средств, допрошено более 100 свидетелей, назначены необходимые судебные экспертизы. Поиски девочки продолжаются», — пишут на сайте ведомства. В поселке Верхнечусовские Городки Чусовского округа 12 августа шестилетняя девочка пошла в магазин и не вернулась. Было возбуждено уголовное дело, предусмотренное п. «в» ч. 2 по статье 105 УК РФ «убийство». За нахождение девочки полиция объявила вознаграждение в 500 тысяч рублей. Ранее URA.RU писало, что к поискам пропавшей девочки подключились силовики. Следователи управления совместно с сотрудниками полиции и волонтерами проводят комплекс мероприятий, направленных на поиски пропавшего ребенка.