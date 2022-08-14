Тело пропавшей 6-летней пермячки было найдено в колодце с водой

15 августа 2022 в 02:33 Размер текста - 17 +

Все причастные к поискам ребенка выражают соболезнования родным и близким Насти Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Силовики рассказали об обстоятельствах, при которых было обнаружено тело юной пермячки Насти Брихунец. Маленький ребенок пропал 12 августа в поселке Верхнечусовские Городки Чусовского городского округа (Пермский край) и был найден мертвым спустя примерно 2 суток. «Тело девочки, которую разыскивали правоохранители, волонтерские организации и добровольцы, а также многие другие неравнодушные и небезразличные к чужой беде люди, обнаружено в колодце с водой. Ведется работа по извлечению тела ребенка из воды», — написано в telegram-канале Следкома РФ. По данным федеральных СМИ, сейчас мнения о произошедшем расходятся. Одни считают, что тело девочки подбросили, другие, что ее могли просто не заметить на дне колодца с первого раза. Прикамские следователи продолжают расследование уголовного дела (убийство малолетнего). В данный момент устанавливаются все обстоятельства гибели 6-летнего ребенка. Ранее на территории Пермского края объявили о поисках Насти Брихунец. Она ушла в магазин и не вернулась домой. К поисковым мероприятиям подключились сотни специалистов поисковых ведомств и министерств, а также неравнодушные волонтеры.

Силовики рассказали об обстоятельствах, при которых было обнаружено тело юной пермячки Насти Брихунец. Маленький ребенок пропал 12 августа в поселке Верхнечусовские Городки Чусовского городского округа (Пермский край) и был найден мертвым спустя примерно 2 суток. «Тело девочки, которую разыскивали правоохранители, волонтерские организации и добровольцы, а также многие другие неравнодушные и небезразличные к чужой беде люди, обнаружено в колодце с водой. Ведется работа по извлечению тела ребенка из воды», — написано в telegram-канале Следкома РФ. По данным федеральных СМИ, сейчас мнения о произошедшем расходятся. Одни считают, что тело девочки подбросили, другие, что ее могли просто не заметить на дне колодца с первого раза. Прикамские следователи продолжают расследование уголовного дела (убийство малолетнего). В данный момент устанавливаются все обстоятельства гибели 6-летнего ребенка. Ранее на территории Пермского края объявили о поисках Насти Брихунец. Она ушла в магазин и не вернулась домой. К поисковым мероприятиям подключились сотни специалистов поисковых ведомств и министерств, а также неравнодушные волонтеры.