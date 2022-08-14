14 августа 2022
13 августа 2022
12 августа 2022

Тело пропавшей 6-летней пермячки было найдено в колодце с водой

© Служба новостей «URA.RU»
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Акция «Свеча Памяти». Курган, свеча памяти, свеча скорби, акция свеча памяти
Все причастные к поискам ребенка выражают соболезнования родным и близким Насти Фото:

Силовики рассказали об обстоятельствах, при которых было обнаружено тело юной пермячки Насти Брихунец. Маленький ребенок пропал 12 августа в поселке Верхнечусовские Городки Чусовского городского округа (Пермский край) и был найден мертвым спустя примерно 2 суток.

«Тело девочки, которую разыскивали правоохранители, волонтерские организации и добровольцы, а также многие другие неравнодушные и небезразличные к чужой беде люди, обнаружено в колодце с водой. Ведется работа по извлечению тела ребенка из воды», — написано в telegram-канале Следкома РФ. По данным федеральных СМИ, сейчас мнения о произошедшем расходятся. Одни считают, что тело девочки подбросили, другие, что ее могли просто не заметить на дне колодца с первого раза.

Прикамские следователи продолжают расследование уголовного дела (убийство малолетнего). В данный момент устанавливаются все обстоятельства гибели 6-летнего ребенка. Ранее на территории Пермского края объявили о поисках Насти Брихунец. Она ушла в магазин и не вернулась домой. К поисковым мероприятиям подключились сотни специалистов поисковых ведомств и министерств, а также неравнодушные волонтеры.

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Силовики рассказали об обстоятельствах, при которых было обнаружено тело юной пермячки Насти Брихунец. Маленький ребенок пропал 12 августа в поселке Верхнечусовские Городки Чусовского городского округа (Пермский край) и был найден мертвым спустя примерно 2 суток. «Тело девочки, которую разыскивали правоохранители, волонтерские организации и добровольцы, а также многие другие неравнодушные и небезразличные к чужой беде люди, обнаружено в колодце с водой. Ведется работа по извлечению тела ребенка из воды», — написано в telegram-канале Следкома РФ. По данным федеральных СМИ, сейчас мнения о произошедшем расходятся. Одни считают, что тело девочки подбросили, другие, что ее могли просто не заметить на дне колодца с первого раза. Прикамские следователи продолжают расследование уголовного дела (убийство малолетнего). В данный момент устанавливаются все обстоятельства гибели 6-летнего ребенка. Ранее на территории Пермского края объявили о поисках Насти Брихунец. Она ушла в магазин и не вернулась домой. К поисковым мероприятиям подключились сотни специалистов поисковых ведомств и министерств, а также неравнодушные волонтеры.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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