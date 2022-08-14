Силовики выяснили, что подросток забрал ключи от машины с тумбочки родителей Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Ребенок, устроивший смертельную аварию в Нижнем Тагиле, влетев в автомобиль скорой помощи, ранее сбегал из дома, а накануне происшествия забрал с собой родительские ключи от Hyundai Accent. Об этом URA.RU сообщил начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

«Семья [подростка] состоит на учете в комиссии по делам несовершеннолетних. Родители три раза привлекались за самовольный уход несовершеннолетнего сына и за ненадлежащий контроль по исполнению обязанностей в части обучения подростка», — сообщил полковник Горелых.

Он отметил, что ключи от машины, в которой ребенок ехал по городу, лежали у родителей на тумбочке. Сообщения СМИ о том, что подросток угнал машину ради создания вирусного видео для социальных сетей, силовики посчитали фейком. Эксперты выяснят, был ли ребенок пьян во время аварии. Дело взял на контроль глава СК РФ Александр Бастрыкин.

Авария произошла в ночь на 15 августа, когда машина скорой помощи выезжала с подстанции на вызов. Подросток за рулем Hyundai Accent на скорости 170 километров в час вылетел на красный сигнал светофора. В пожаре, начавшемся из-за столкновения машин, умерли пять человек. Следователи возбудили уголовное дело.