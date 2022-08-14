В Кургане заговорили об отставке главы правительственного СМИ

Об отставке Александра Скорбенко (на фото в центре) с должности руководителя правительственного СМИ заговорили в Кургане Фото: Николай Бастриков © URA.RU

Исполняющий обязанности руководителя курганского издательского дома «Новый мир» Александр Скорбенко может в ближайшее время покинуть свой пост. О возможной смене руководства в принадлежащем правительству СМИ сообщили URA.RU сразу несколько источников из журналистского сообщества Кургана.

«Скорбенко вызывали на ковер в правительство области. Есть версия, что ему посоветовали искать новое место работы», — рассказали источники. Владельцем «Нового мира» является департамент информационной и внутренней политики Курганской области.

Александр Скорбенко возглавил правительственное издание в июле 2021 года. Ему пришлось завершать реорганизацию районных изданий, которые присоединили к структуре «Нового мира». Для этого его пригласили из Тюмени, где он долго время работал в различных изданиях на руководящих должностях. До переезда в Тюмень журналист трудился на курганском областном радио. Дозвониться до медиаменеджера по рабочим телефонам не удалось. Личного номера Скорбенко в распоряжении редакции нет.

Ранее URA.RU сообщало, что в курганском издательском доме сменился руководитель. Также после присоединения районных газет к медиахолдингу уволились несколько главных редакторов.