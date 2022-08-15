Высокопоставленный силовик Екатеринбурга уволился из-за конфликта

В полиции подтвердили, что Александр Мухин уволился по собственному желанию Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Перестановки в силовых ведомствах

Начальник отдела уголовного розыска УМВД по Екатеринбургу подполковник Александр Мухин не дождался пенсии и уволился — предположительно, из-за неприемлемых, по его мнению, условий труда. Об этом URA.RU сообщил источник в силовых ведомствах.

«7 августа у Мухина был последний рабочий день. Его отставка показательна: обычно полицейские начальники дожидаются пенсии, а Мухин не стал. Из-за условий, которые сложились после назначения [шефом УМВД Игоря] Озерова», — поделился собеседник. О текучке кадров в МВД URA.RU неоднократно писало с начала года.

URA.RU обратилось в пресс-группу УМВД по Екатеринбургу. Там подтвердили информацию об уходе Мухина с должности. Силовик уволился по собственному желанию, отметили в ведомстве.

В уголовный розыск Мухин вернулся в 2020 году из отдела по контролю за оборотом наркотиков, куда его назначали руководителем в 2019. В сентябре 2020 гордума Екатеринбурга награждала Мухина почетной грамотой.

Ранее инсайдеры URA.RU сообщали, что в отставку готовится уйти еще один статусный полицейский — замначальника ГУ МВД по Свердловской области, шеф главного следственного управления генерал-майор юстиции Владимир Миронов. Причина, которую называют источники агентства, — конфликт в полицейском главке. Миронова считали основным кандидатом на место начальника свердловской полиции Александра Мешкова.