Свердловский генерал МВД уйдет в отставку из-за конфликта

Замначальника ГУ МВД по Свердловской области, шеф главного следственного управления генерал-майор юстиции Владимир Миронов готовится покинуть полицейское управление после отказа занять место начальника. Решение об отставке было принято на волне конфликтов, сообщил источник URA.RU в силовых ведомствах.
«Миронова рассматривали в качестве замены [начальника ГУ МВД по Свердловской области Александра] Мешкова, но замглавы наотрез отказывался заменять начальника даже на время его отпуска. Он считается одним из опытнейших сотрудников, поэтому отказ приняли в штыки», — рассказал собеседник агентства.
Решение Миронова остаться на своем посту запустило цепочку событий, которые привели к серьезным конфликтам с коллегами. Этот фактор наложился на другие трудности Миронова на службе, что в конечном счете привело к необходимости уйти в отставку, считает другой инсайдер.
URA.RU направило запрос в кадровое подразделение свердловского главка полиции. Ответа на момент публикации не поступало.
Сообщения о грядущей отставке Миронова появились в конце июня. Источники связывали кадровое решение с возрастом — осенью генерал-майору исполняется 63 года (предельный возраст службы — 60 лет). При этом инсайдеры подчеркивали хорошие отношения Миронова с руководством. После ухода Миронова у Мешкова останется лишь два заместителя из четырех положенных. В феврале управление свердловского главка пополнилось коллегой из ГУ МВД по Курганской области Александром Воронежским. Должность замначальника, на которую он пришел, долгое время была вакантна.
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Замначальника ГУ МВД по Свердловской области, шеф главного следственного управления генерал-майор юстиции Владимир Миронов готовится покинуть полицейское управление после отказа занять место начальника. Решение об отставке было принято на волне конфликтов, сообщил источник URA.RU в силовых ведомствах. «Миронова рассматривали в качестве замены [начальника ГУ МВД по Свердловской области Александра] Мешкова, но замглавы наотрез отказывался заменять начальника даже на время его отпуска. Он считается одним из опытнейших сотрудников, поэтому отказ приняли в штыки», — рассказал собеседник агентства. Решение Миронова остаться на своем посту запустило цепочку событий, которые привели к серьезным конфликтам с коллегами. Этот фактор наложился на другие трудности Миронова на службе, что в конечном счете привело к необходимости уйти в отставку, считает другой инсайдер. URA.RU направило запрос в кадровое подразделение свердловского главка полиции. Ответа на момент публикации не поступало. Сообщения о грядущей отставке Миронова появились в конце июня. Источники связывали кадровое решение с возрастом — осенью генерал-майору исполняется 63 года (предельный возраст службы — 60 лет). При этом инсайдеры подчеркивали хорошие отношения Миронова с руководством. После ухода Миронова у Мешкова останется лишь два заместителя из четырех положенных. В феврале управление свердловского главка пополнилось коллегой из ГУ МВД по Курганской области Александром Воронежским. Должность замначальника, на которую он пришел, долгое время была вакантна.