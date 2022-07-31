Свердловский генерал МВД уйдет в отставку из-за конфликта

Владимир Миронов рассматривался на должность руководителя ГУ МВД по региону Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Перестановки в силовых ведомствах

Замначальника ГУ МВД по Свердловской области, шеф главного следственного управления генерал-майор юстиции Владимир Миронов готовится покинуть полицейское управление после отказа занять место начальника. Решение об отставке было принято на волне конфликтов, сообщил источник URA.RU в силовых ведомствах.

«Миронова рассматривали в качестве замены [начальника ГУ МВД по Свердловской области Александра] Мешкова, но замглавы наотрез отказывался заменять начальника даже на время его отпуска. Он считается одним из опытнейших сотрудников, поэтому отказ приняли в штыки», — рассказал собеседник агентства.

Решение Миронова остаться на своем посту запустило цепочку событий, которые привели к серьезным конфликтам с коллегами. Этот фактор наложился на другие трудности Миронова на службе, что в конечном счете привело к необходимости уйти в отставку, считает другой инсайдер.

URA.RU направило запрос в кадровое подразделение свердловского главка полиции. Ответа на момент публикации не поступало.

Сообщения о грядущей отставке Миронова появились в конце июня. Источники связывали кадровое решение с возрастом — осенью генерал-майору исполняется 63 года (предельный возраст службы — 60 лет). При этом инсайдеры подчеркивали хорошие отношения Миронова с руководством. После ухода Миронова у Мешкова останется лишь два заместителя из четырех положенных. В феврале управление свердловского главка пополнилось коллегой из ГУ МВД по Курганской области Александром Воронежским. Должность замначальника, на которую он пришел, долгое время была вакантна.