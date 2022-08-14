Глава курганского села пригрозила штрафом за бродячих коров

Глава администрации Половинского сельсовета Галина Гурьева требует выгуливать сельскохозяйственных животных в отведенных для этого местах. За неправильный выпас скотины нарушителю грозит штраф. Об этом она сообщила на личной странице в соцсети «ВКонтакте».
«За последнее время участились случаи несанкционированного выпаса домашнего скота на муниципальной территории без присмотра хозяев. Вытоптанные клумбы, загрязненные тротуары и дороги, сломанные изгороди и деревья — это далеко не весь перечень результатов нахождения на улицах сел и деревень бродячего скота», — пишет Гурьева.
По словам чиновницы, коровы и телята щиплют траву в парке и на газоне в центральной части села Половинное, при этом хозяева скота не готовы платить за причиненный животными ущерб. «В связи с этим администрация напоминает, что выгул скота разрешен только в отведенных для этого местах и только в сопровождении пастуха или хозяина», — говорит Гурьева.
Согласно статье 25-11 закона Курганской области от 29.08.2007 г. №273, за прогон скота вне специально отведенных мест и маршрутов влечет за собой наложение административного штрафа. Для физлиц штраф составит от 2 до 5 тысяч рублей, для юрлиц — от 10 до 50 тысяч рублей.
Ранее URA.RU писало, что жители села Сафакулево Курганской области жалуются на запах от стада баранов, которое пасут под окнами жилых домов. По словам жителей, сельский совет бездействует.
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Глава администрации Половинского сельсовета Галина Гурьева требует выгуливать сельскохозяйственных животных в отведенных для этого местах. За неправильный выпас скотины нарушителю грозит штраф. Об этом она сообщила на личной странице в соцсети «ВКонтакте». «За последнее время участились случаи несанкционированного выпаса домашнего скота на муниципальной территории без присмотра хозяев. Вытоптанные клумбы, загрязненные тротуары и дороги, сломанные изгороди и деревья — это далеко не весь перечень результатов нахождения на улицах сел и деревень бродячего скота», — пишет Гурьева. По словам чиновницы, коровы и телята щиплют траву в парке и на газоне в центральной части села Половинное, при этом хозяева скота не готовы платить за причиненный животными ущерб. «В связи с этим администрация напоминает, что выгул скота разрешен только в отведенных для этого местах и только в сопровождении пастуха или хозяина», — говорит Гурьева. Согласно статье 25-11 закона Курганской области от 29.08.2007 г. №273, за прогон скота вне специально отведенных мест и маршрутов влечет за собой наложение административного штрафа. Для физлиц штраф составит от 2 до 5 тысяч рублей, для юрлиц — от 10 до 50 тысяч рублей. Ранее URA.RU писало, что жители села Сафакулево Курганской области жалуются на запах от стада баранов, которое пасут под окнами жилых домов. По словам жителей, сельский совет бездействует.