Глава курганского села пригрозила штрафом за бродячих коров

Глава Половинного сельсовета жалуется на выгул коров в неположенных местах (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Глава администрации Половинского сельсовета Галина Гурьева требует выгуливать сельскохозяйственных животных в отведенных для этого местах. За неправильный выпас скотины нарушителю грозит штраф. Об этом она сообщила на личной странице в соцсети «ВКонтакте».

«За последнее время участились случаи несанкционированного выпаса домашнего скота на муниципальной территории без присмотра хозяев. Вытоптанные клумбы, загрязненные тротуары и дороги, сломанные изгороди и деревья — это далеко не весь перечень результатов нахождения на улицах сел и деревень бродячего скота», — пишет Гурьева.

По словам чиновницы, коровы и телята щиплют траву в парке и на газоне в центральной части села Половинное, при этом хозяева скота не готовы платить за причиненный животными ущерб. «В связи с этим администрация напоминает, что выгул скота разрешен только в отведенных для этого местах и только в сопровождении пастуха или хозяина», — говорит Гурьева.

Согласно статье 25-11 закона Курганской области от 29.08.2007 г. №273, за прогон скота вне специально отведенных мест и маршрутов влечет за собой наложение административного штрафа. Для физлиц штраф составит от 2 до 5 тысяч рублей, для юрлиц — от 10 до 50 тысяч рублей.

Ранее URA.RU писало, что жители села Сафакулево Курганской области жалуются на запах от стада баранов, которое пасут под окнами жилых домов. По словам жителей, сельский совет бездействует.