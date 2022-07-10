Жители курганских сел жалуются на вонь из-за стада баранов

11 июля 2022 в 12:04 Размер текста - 17 +

На вонь от баранов пожаловались местные жители (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В селе Сафакулево Курганской области стадо баранов пасут возле домов, из-за чего их жильцы чувствуют вонь. Об этом написал местный житель. «Почему сельский совет бездействует в отношении тех, кто пасет свою скотину в неположенных местах? У нас на Радужной в конце улицы живет такой индивидуум, который пасет баранов близ домов. Даже 100 метров нет. Вонизма невозможная, окна вечером для проветривания не откроешь», — написал анонимный подписчик в группе соцсети «ВКонтакте» «Подслушано Сафакулево „Курганская область“». В комментариях под постом некоторые подписчики встали на сторону автора сообщения, а другие назвали такую ситуацию нормальной для села. Один из местных жителей написал, что живет с баранами, и они у него не пахнут, в отличии от свиней. На жалобу отреагировали представители местной администрации. «Ваше обращение взято в работу. О результатах сообщим дополнительно», — написали под постом сотрудники администрации Сафакулевского района. Ранее представители администрации Петуховского района Курганской области заявили, что кражи скота, в том числе, происходят из-за отсутствия контроля за ним со стороны хозяев. В районе ежегодно крадут коров, лошадей, овец и птицу, которые без присмотра хозяев находятся за усадьбами и на выпасах. Тысячи курганцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Курганистан» .

В селе Сафакулево Курганской области стадо баранов пасут возле домов, из-за чего их жильцы чувствуют вонь. Об этом написал местный житель. «Почему сельский совет бездействует в отношении тех, кто пасет свою скотину в неположенных местах? У нас на Радужной в конце улицы живет такой индивидуум, который пасет баранов близ домов. Даже 100 метров нет. Вонизма невозможная, окна вечером для проветривания не откроешь», — написал анонимный подписчик в группе соцсети «ВКонтакте» «Подслушано Сафакулево „Курганская область“». В комментариях под постом некоторые подписчики встали на сторону автора сообщения, а другие назвали такую ситуацию нормальной для села. Один из местных жителей написал, что живет с баранами, и они у него не пахнут, в отличии от свиней. На жалобу отреагировали представители местной администрации. «Ваше обращение взято в работу. О результатах сообщим дополнительно», — написали под постом сотрудники администрации Сафакулевского района. Ранее представители администрации Петуховского района Курганской области заявили, что кражи скота, в том числе, происходят из-за отсутствия контроля за ним со стороны хозяев. В районе ежегодно крадут коров, лошадей, овец и птицу, которые без присмотра хозяев находятся за усадьбами и на выпасах.