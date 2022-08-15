Девочке оторвало палец на детской площадке в Нижнем Тагиле

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Торжественное открытие после реконструкции сквера на проспекте Орджоникидзе. Екатеринбург, ребенок, детская площадка, сквер на проспекте орджоникидзе, сквер проспект орджоникидзе
Пострадавшего на площадке ребенка доставили в больницу Фото:

Трехлетняя девочка лишилась пальца на руке, катаясь на карусели в Нижнем Тагиле. Ребенка доставили в больницу, врачи пришили палец. Как сообщили URA.RU в межмуниципальном управлении МВД «Нижнетагильское», полиция проводит проверку.

«По данному факту проводится проверка. Хотелось бы еще раз напомнить родителям несовершеннолетних детей о соблюдении правил безопасности на любых аттракционах. Обязательно нужно ознакомиться с инструкцией, которая размещается в непосредственной близости. В частности, по данной качели есть возрастные ограничения с 7 лет», — сообщили в пресс-группе управления.

Ранее не одной из детских площадок города пятилетняя девочка, катаясь с горки, нарвалась на гвоздь и распорола ягодицу. Ребенку потребовалась операция под наркозом.

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Трехлетняя девочка лишилась пальца на руке, катаясь на карусели в Нижнем Тагиле. Ребенка доставили в больницу, врачи пришили палец. Как сообщили URA.RU в межмуниципальном управлении МВД «Нижнетагильское», полиция проводит проверку. «По данному факту проводится проверка. Хотелось бы еще раз напомнить родителям несовершеннолетних детей о соблюдении правил безопасности на любых аттракционах. Обязательно нужно ознакомиться с инструкцией, которая размещается в непосредственной близости. В частности, по данной качели есть возрастные ограничения с 7 лет», — сообщили в пресс-группе управления. Ранее не одной из детских площадок города пятилетняя девочка, катаясь с горки, нарвалась на гвоздь и распорола ягодицу. Ребенку потребовалась операция под наркозом.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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