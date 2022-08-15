Захарова поймала Запад на лжи об ударах по запорожской АЭС

15 августа 2022 в 18:08 Размер текста - 17 +

Мария Захарова заявила, что Запад обвиняет Россию в угрозах АЭС Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Запад опускается до лжи, когда сообщает об ударах по АЭС в Запорожье. Об этом сообщили в Министерстве иностранных дел России. «Западные страны вновь опускаются до откровенной лжи, утверждая, что угрозы для ЗАЭС создает Россия. Очевидно, что это противоречит фактам, которые приводились нами неоднократно в т. ч. в стенах Совета Безопасности. Неоспоримо, что удары по станции и Энергодару наносятся украинскими вооруженными формированиями, действующими по приказам из Киева», — заявила Захарова. Информация опубликована на сайте МИД РФ. Захарова призвала Вашингтон и Брюссель повлиять на власти Киева, чтобы Украина прекратила обстреливать станцию. ВСУ несколько раз обстреливали АЭС в Энергодаре. Власти города заявляли, что в случае повреждения инфраструктуры станции последствия могут быть хуже, чем после трагедии в Чернобыле. Сейчас АЭС работает в штатном режиме, передает «Национальная служба новостей». Ранее лидеры G7 обвинили Россию в создании угрозы безопасности всему европейскому континенту и призвали вернуть контроль над ЗАЭС Украине, сообщает «Утро.ру». Российские военные контролируют большую часть Запорожской области в ходе спецоперации на Украине, которая проходит с 24 февраля.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Запад опускается до лжи, когда сообщает об ударах по АЭС в Запорожье. Об этом сообщили в Министерстве иностранных дел России. «Западные страны вновь опускаются до откровенной лжи, утверждая, что угрозы для ЗАЭС создает Россия. Очевидно, что это противоречит фактам, которые приводились нами неоднократно в т. ч. в стенах Совета Безопасности. Неоспоримо, что удары по станции и Энергодару наносятся украинскими вооруженными формированиями, действующими по приказам из Киева», — заявила Захарова. Информация опубликована на сайте МИД РФ. Захарова призвала Вашингтон и Брюссель повлиять на власти Киева, чтобы Украина прекратила обстреливать станцию. ВСУ несколько раз обстреливали АЭС в Энергодаре. Власти города заявляли, что в случае повреждения инфраструктуры станции последствия могут быть хуже, чем после трагедии в Чернобыле. Сейчас АЭС работает в штатном режиме, передает «Национальная служба новостей». Ранее лидеры G7 обвинили Россию в создании угрозы безопасности всему европейскому континенту и призвали вернуть контроль над ЗАЭС Украине, сообщает «Утро.ру». Российские военные контролируют большую часть Запорожской области в ходе спецоперации на Украине, которая проходит с 24 февраля.