Губернатор ЯНАО пообещал заменить ветхую ветклинику

Новое модульное здание ветклиники возведут уже в 2023 году Фото: Размик Закарян © URA.RU

Муниципальная ветклиника в Надыме находится в плачевном состоянии. Эту проблему пообещал решить губернатор Ямала Дмитрий Артюхов при посещении учреждения в ходе ежегодной поездки по региону, сообщает неофициальный telegram-канал властей «Пул 89».

«Муниципальная клиника в плачевном состоянии: холодно, крыша течет. Дмитрий Артюхов пообещал решить проблему с помощью модульного здания: его должны поставить уже в будущем году», — говорится в сообщении.

Ранее, во время первой остановки в ходе «Честного маршрута», Артюхов анонсировал новую дорогу. Ее проложат от трассы Салехард-Надым к музею 501 стройки.

Ежегодная поездка губернатора стартовала сегодня, 15 августа. Первой точкой для ревизии и встречи с горожанами стал Надым.