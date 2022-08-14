14 августа 2022

Губернатор ЯНАО пообещал заменить ветхую ветклинику

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Приют животных. Екатеринбург, питомец, приют животных
Новое модульное здание ветклиники возведут уже в 2023 году Фото:

Муниципальная ветклиника в Надыме находится в плачевном состоянии. Эту проблему пообещал решить губернатор Ямала Дмитрий Артюхов при посещении учреждения в ходе ежегодной поездки по региону, сообщает неофициальный telegram-канал властей «Пул 89».

«Муниципальная клиника в плачевном состоянии: холодно, крыша течет. Дмитрий Артюхов пообещал решить проблему с помощью модульного здания: его должны поставить уже в будущем году», — говорится в сообщении.

Ранее, во время первой остановки в ходе «Честного маршрута», Артюхов анонсировал новую дорогу. Ее проложат от трассы Салехард-Надым к музею 501 стройки.

Ежегодная поездка губернатора стартовала сегодня, 15 августа. Первой точкой для ревизии и встречи с горожанами стал Надым.

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Муниципальная ветклиника в Надыме находится в плачевном состоянии. Эту проблему пообещал решить губернатор Ямала Дмитрий Артюхов при посещении учреждения в ходе ежегодной поездки по региону, сообщает неофициальный telegram-канал властей «Пул 89». «Муниципальная клиника в плачевном состоянии: холодно, крыша течет. Дмитрий Артюхов пообещал решить проблему с помощью модульного здания: его должны поставить уже в будущем году», — говорится в сообщении. Ранее, во время первой остановки в ходе «Честного маршрута», Артюхов анонсировал новую дорогу. Ее проложат от трассы Салехард-Надым к музею 501 стройки. Ежегодная поездка губернатора стартовала сегодня, 15 августа. Первой точкой для ревизии и встречи с горожанами стал Надым.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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