Артюхов анонсировал строительство новой дороги в ЯНАО

Новая дорога будет вести к музею Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В ЯНАО появится новая дорога от трассы Салехард-Надым до разъезда «Глухарный», где создают музей 501 стройки. Об этом сообщил глава ЯНАО Дмитрий Артюхов во время своей ежегодной поездки по региону, где будущий музей стал первой остановкой.

«Не ставим цели восстановить абсолютно все, главное — передать смысл и атмосферу, показать, как жили — вернее, выживали — люди в лагерном пункте №76. От трассы Салехард-Надым до лагпункта — полтора километра, проложим сюда дорогу, чтобы было удобно добираться», — говорится в сообщении в telegram-канале главы региона.

«Честный маршрут» губернатора, так называется его ежегодная поездка по округу, стартовал сегодня, 15 августа. Первый город, в котором пройдет встреча с жителями — Надым.