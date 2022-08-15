Экс-разведчик США: Запад готовит для России военную уловку

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Обстановка в освобожденных районах в г. Мариуполь. Украина, украина, ополченец, мариуполь, война, днр, патруль, народная милиция, комендатура, гуманитарная катастрофа, СВО, специальная военная операция
Запад хочет отвлечь Россию от победы на Украине, считает военный аналитик Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Западу выгоден конфликт в Сербии, чтобы отвлечь Россию от спецоперации на Украине. Такое мнение высказал экс-офицер американской разведки, бывший инспектор ООН по вооружениям в Ираке Скотт Риттер.

«Столкновение с НАТО в Сербии потребует от России отвлечения значительной части военной силы именно в тот момент, когда конфликт на Украине подходит к развязке. Когда перелом уже осуществлен и надо просто завоевать победу. Так что конфликт в Сербии, возможно, уловка, чтобы украсть победу из рук победителей», — заявил Риттер. Видео опубликовано в telegram-канале «Пул N3».

Россия, скорее всего, не сможет помочь Сербии, потому что ей стоит сосредоточиться на Украине, считает он. Также Риттер заявил, что никто сейчас не находится в таком положении, чтобы начинать войну в Сербии, даже Косово. США не заботит судьба Сербии и жителей Косово, высказался военный аналитик.

Напряженная ситуация на границе Сербии и Косово началась ночью с 31 юля на 1 августа, там были локальные стычки. Президент Сербии Александр Вучич заявлял, что армия Косово готовится начать спецоперацию против сербов. НАТО сообщила о готовности вмешаться в конфликт. Евросоюз призвал стороны к диалогу, сообщает «Федеральное агентство новостей». США заинтересованы в нестабильности Сербии, цитирует RT посла РФ в Сербии Александра Боцана-Харченко.

Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на Украине. По словам президента РФ Владимира Путина, целью является демилитаризация Украины и помощь жителям Донбасса.

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Западу выгоден конфликт в Сербии, чтобы отвлечь Россию от спецоперации на Украине. Такое мнение высказал экс-офицер американской разведки, бывший инспектор ООН по вооружениям в Ираке Скотт Риттер. «Столкновение с НАТО в Сербии потребует от России отвлечения значительной части военной силы именно в тот момент, когда конфликт на Украине подходит к развязке. Когда перелом уже осуществлен и надо просто завоевать победу. Так что конфликт в Сербии, возможно, уловка, чтобы украсть победу из рук победителей», — заявил Риттер. Видео опубликовано в telegram-канале «Пул N3». Россия, скорее всего, не сможет помочь Сербии, потому что ей стоит сосредоточиться на Украине, считает он. Также Риттер заявил, что никто сейчас не находится в таком положении, чтобы начинать войну в Сербии, даже Косово. США не заботит судьба Сербии и жителей Косово, высказался военный аналитик. Напряженная ситуация на границе Сербии и Косово началась ночью с 31 юля на 1 августа, там были локальные стычки. Президент Сербии Александр Вучич заявлял, что армия Косово готовится начать спецоперацию против сербов. НАТО сообщила о готовности вмешаться в конфликт. Евросоюз призвал стороны к диалогу, сообщает «Федеральное агентство новостей». США заинтересованы в нестабильности Сербии, цитирует RT посла РФ в Сербии Александра Боцана-Харченко. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на Украине. По словам президента РФ Владимира Путина, целью является демилитаризация Украины и помощь жителям Донбасса.
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