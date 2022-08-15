Депутат из ХМАО раскритиковал школы за утилизацию книг. «Они могли бы пригодиться жителям ЛНР»

16 августа 2022 в 08:48 Размер текста - 17 +

В Урае депутат раскритиковал школы, выбрасывающие книги Фото: Анна Майорова © URA.RU Депутат думы Урая (ХМАО) раскритиковал школы города, которые утилизируют книги вместо сбора литературы и отправки на Донбасс. Об этом URA.RU рассказал сам депутат. «Руководители школ города Урая, видимо, не знает об акции „Книги — Донбассу“ и без сожаления выбрасывает сотни книг на помойку, хотя они могли бы пригодится жителям ЛНР и ДНР. Как выбрасывают учебники по математике, истории, физике, методические рекомендации классному руководителю и художественную литературу, я увидел в школе номер 6», — рассказал депутат. В ответ на замечания депутата школьный библиотекарь Марина Волошина объяснила, что книги, которые видел депутат, отправляются на переработку. «Это списанные и ненужные книги! Они устаревшие по содержанию. И жителям Донбасса они явно не нужны», — считает Волошина. Ранее URA.RU писало, что партия «Единая Россия» совместно с Минпросвещения РФ разворачивает новые площадки для сбора книг в рамках акции «Книги — Донбассу». Планируется, что стеллажи будут установлены в торговых центрах, библиотеках, учреждениях культуры, парках и книжных магазинах, откуда позже волонтеры «Единой России» будут забирать книги и передавать их для формирования гуманитарных грузов.

Депутат думы Урая (ХМАО) раскритиковал школы города, которые утилизируют книги вместо сбора литературы и отправки на Донбасс. Об этом URA.RU рассказал сам депутат. «Руководители школ города Урая, видимо, не знает об акции „Книги — Донбассу“ и без сожаления выбрасывает сотни книг на помойку, хотя они могли бы пригодится жителям ЛНР и ДНР. Как выбрасывают учебники по математике, истории, физике, методические рекомендации классному руководителю и художественную литературу, я увидел в школе номер 6», — рассказал депутат. В ответ на замечания депутата школьный библиотекарь Марина Волошина объяснила, что книги, которые видел депутат, отправляются на переработку. «Это списанные и ненужные книги! Они устаревшие по содержанию. И жителям Донбасса они явно не нужны», — считает Волошина. Ранее URA.RU писало, что партия «Единая Россия» совместно с Минпросвещения РФ разворачивает новые площадки для сбора книг в рамках акции «Книги — Донбассу». Планируется, что стеллажи будут установлены в торговых центрах, библиотеках, учреждениях культуры, парках и книжных магазинах, откуда позже волонтеры «Единой России» будут забирать книги и передавать их для формирования гуманитарных грузов.