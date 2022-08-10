ЕР развернула в регионах акцию для сбора книг детям Донбасса

10 августа 2022 в 16:23 Размер текста - 17 +

Дети Донбасса получат русскоязычную литературу благодаря проекту «Единой России» Фото: Денис Моргунов © URA.RU Партия «Единая Россия» совместно с Минпросвещения разворачивает новые площадки для сбора книг в рамках акции «Книги — Донбассу». О проекте рассказала замсекретаря Генсовета партии Дарья Лантратова. «Люди приносят в наши общественные приемные, штабы общественной поддержки „Единой России“ детские издания, художественную литературу, учебники. Они должны заменить тонны украинской националистической литературы, которые за последнее время были извлечены из библиотек освобожденных территорий. Уже отправлено на Донбасс более 150 тысяч экземпляров, и еще несколько десятков тысяч книг находятся в наших логистических центрах и готовятся к отправке в составе очередных гуманитарных грузов. Мы передаем книги в библиотеки, прежде всего, школьные, социальные учреждения, детские досуговые центры партии», — приводятся слова Лантратовой на сайте партии. По словам замсекретаря Генсовета, стеллажи будут установлены в торговых центрах, библиотеках, учреждениях культуры, парках и книжных магазинах, откуда позже волонтеры «Единой России» будут забирать и передавать книги для формирования гуманитарных грузов. Так, уже 10 августа первые пункты сбора книг на русском языке появятся в Мордовии, Ивановской и Астраханской областях и других регионах. В Саранске подобные стеллаж будут организованы на Фонтанном спуске у входа в парк им. А.С. Пушкина; в Иванове пункт приема обустроят на базе Центральной универсальной научной библиотеки; в Астрахани специальную точку активисты «Единой России» организуют в библиотеке имени Надежды Крупской. Помимо этого, в дальнейшем пункты сбора книг планируется организовать в Кинешме, Тейкове, Шуе и Кохме. Лантратова объяснила, что первоочередной целью проекта является помощь в просвещении школьников Донбасса. «Наша задача — прежде всего обеспечить образовательные учреждения русской литературой, чтобы школьники могли обучаться по российским образовательным стандартам, читать книги на родном, русском языке. Россия своих не бросит, и мы сделаем все возможное, чтобы на земле Донбасса и освобожденных территорий как можно скорее наступила нормальная мирная жизнь», — сказала она. Акция «Книги — Донбассу» была запущена 21 марта через общественные приемные партии и пункты сбора гуманитарной помощи на базе отделений «Единой России». С начала специальной операции по демилитаризации Украины региональные отделения партии доставили более 12 тысяч тонн гуманитарного груза в Донецкую и Луганскую народные республики. Кроме того, за время операции «Единая Россия» собрала более 500 млн рублей пожертвований, а на освобожденных территориях, в том числе в Донбассе, функционирует 39 гуманитарных центров, организованных партией. Отдельное внимание «Единая Россия» уделяет работе с детьми. 1 июня активисты открыли детский досуговый центр в Луганске. Позже аналогичные центры появились в Старобельске, Алчевске, Купянске, Мариуполе, Волчанске и Харьковской области.

Партия «Единая Россия» совместно с Минпросвещения разворачивает новые площадки для сбора книг в рамках акции «Книги — Донбассу». О проекте рассказала замсекретаря Генсовета партии Дарья Лантратова. «Люди приносят в наши общественные приемные, штабы общественной поддержки „Единой России“ детские издания, художественную литературу, учебники. Они должны заменить тонны украинской националистической литературы, которые за последнее время были извлечены из библиотек освобожденных территорий. Уже отправлено на Донбасс более 150 тысяч экземпляров, и еще несколько десятков тысяч книг находятся в наших логистических центрах и готовятся к отправке в составе очередных гуманитарных грузов. Мы передаем книги в библиотеки, прежде всего, школьные, социальные учреждения, детские досуговые центры партии», — приводятся слова Лантратовой на сайте партии. По словам замсекретаря Генсовета, стеллажи будут установлены в торговых центрах, библиотеках, учреждениях культуры, парках и книжных магазинах, откуда позже волонтеры «Единой России» будут забирать и передавать книги для формирования гуманитарных грузов. Так, уже 10 августа первые пункты сбора книг на русском языке появятся в Мордовии, Ивановской и Астраханской областях и других регионах. В Саранске подобные стеллаж будут организованы на Фонтанном спуске у входа в парк им. А.С. Пушкина; в Иванове пункт приема обустроят на базе Центральной универсальной научной библиотеки; в Астрахани специальную точку активисты «Единой России» организуют в библиотеке имени Надежды Крупской. Помимо этого, в дальнейшем пункты сбора книг планируется организовать в Кинешме, Тейкове, Шуе и Кохме. Лантратова объяснила, что первоочередной целью проекта является помощь в просвещении школьников Донбасса. «Наша задача — прежде всего обеспечить образовательные учреждения русской литературой, чтобы школьники могли обучаться по российским образовательным стандартам, читать книги на родном, русском языке. Россия своих не бросит, и мы сделаем все возможное, чтобы на земле Донбасса и освобожденных территорий как можно скорее наступила нормальная мирная жизнь», — сказала она. Акция «Книги — Донбассу» была запущена 21 марта через общественные приемные партии и пункты сбора гуманитарной помощи на базе отделений «Единой России». С начала специальной операции по демилитаризации Украины региональные отделения партии доставили более 12 тысяч тонн гуманитарного груза в Донецкую и Луганскую народные республики. Кроме того, за время операции «Единая Россия» собрала более 500 млн рублей пожертвований, а на освобожденных территориях, в том числе в Донбассе, функционирует 39 гуманитарных центров, организованных партией. Отдельное внимание «Единая Россия» уделяет работе с детьми. 1 июня активисты открыли детский досуговый центр в Луганске. Позже аналогичные центры появились в Старобельске, Алчевске, Купянске, Мариуполе, Волчанске и Харьковской области.