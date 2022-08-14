14 августа 2022

В ХМАО готовится зайти новая сеть круглосуточных алкомаркетов

© Служба новостей «URA.RU»
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Проверка QR-кодов в торговых комплексах. Челябинск, алкомаркет, винный магазин, алкоголь, локдаун, мавт
В точках будут продавать алкоголь круглосуточно Фото:

В ХМАО готовится начать работать федеральная сеть круглосуточных алкомаркетов «Высокий Градус & Food 24/7». Владельцы компании ищут в регионе франчайзи, которые готовы развивать точки продаж в Югре. Информацию предприниматели разместили на сайте Avito.

«„Высокий Градус & Food 24/7“ — первый круглосуточный алкогольный маркет-бар нового формата. Вложения от 850 тысяч рублей. Мы зарабатываем как днем, так и ночью. Этот бизнес может похвастаться постоянным, нескончаемым и, главное, круглосуточным потоком лояльных клиентов», — следует из объявления.

В компании пояснили, что алкомаркеты работают по лицензии общепита, и у них на точках, в том числе готовят еду, поэтому предприниматели могут продавать алкоголь круглосуточно. «Можно на месте поесть и алкоголь на месте купить. В ХМАО со временем появятся [точки], может в этом месяце, может в следующем появятся партнеры насчет открытия, — сказал в разговоре с корреспондентом URA.RU представитель компании Эмиль Газизов.

Ранее URA.RU рассказывало, что в Нефтеюганске продают компьютерный клуб по цене однушки в Москве. Предприниматель выставил бизнес на продажу с техникой и мебелью за 12 миллионов рублей.

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В ХМАО готовится начать работать федеральная сеть круглосуточных алкомаркетов «Высокий Градус & Food 24/7». Владельцы компании ищут в регионе франчайзи, которые готовы развивать точки продаж в Югре. Информацию предприниматели разместили на сайте Avito. «„Высокий Градус & Food 24/7“ — первый круглосуточный алкогольный маркет-бар нового формата. Вложения от 850 тысяч рублей. Мы зарабатываем как днем, так и ночью. Этот бизнес может похвастаться постоянным, нескончаемым и, главное, круглосуточным потоком лояльных клиентов», — следует из объявления. В компании пояснили, что алкомаркеты работают по лицензии общепита, и у них на точках, в том числе готовят еду, поэтому предприниматели могут продавать алкоголь круглосуточно. «Можно на месте поесть и алкоголь на месте купить. В ХМАО со временем появятся [точки], может в этом месяце, может в следующем появятся партнеры насчет открытия, — сказал в разговоре с корреспондентом URA.RU представитель компании Эмиль Газизов. Ранее URA.RU рассказывало, что в Нефтеюганске продают компьютерный клуб по цене однушки в Москве. Предприниматель выставил бизнес на продажу с техникой и мебелью за 12 миллионов рублей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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