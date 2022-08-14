В ХМАО готовится зайти новая сеть круглосуточных алкомаркетов

15 августа 2022 в 20:43 Размер текста - 17 +

В точках будут продавать алкоголь круглосуточно Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В ХМАО готовится начать работать федеральная сеть круглосуточных алкомаркетов «Высокий Градус & Food 24/7». Владельцы компании ищут в регионе франчайзи, которые готовы развивать точки продаж в Югре. Информацию предприниматели разместили на сайте Avito. «„Высокий Градус & Food 24/7“ — первый круглосуточный алкогольный маркет-бар нового формата. Вложения от 850 тысяч рублей. Мы зарабатываем как днем, так и ночью. Этот бизнес может похвастаться постоянным, нескончаемым и, главное, круглосуточным потоком лояльных клиентов», — следует из объявления. В компании пояснили, что алкомаркеты работают по лицензии общепита, и у них на точках, в том числе готовят еду, поэтому предприниматели могут продавать алкоголь круглосуточно. «Можно на месте поесть и алкоголь на месте купить. В ХМАО со временем появятся [точки], может в этом месяце, может в следующем появятся партнеры насчет открытия, — сказал в разговоре с корреспондентом URA.RU представитель компании Эмиль Газизов. Ранее URA.RU рассказывало, что в Нефтеюганске продают компьютерный клуб по цене однушки в Москве. Предприниматель выставил бизнес на продажу с техникой и мебелью за 12 миллионов рублей.

В ХМАО готовится начать работать федеральная сеть круглосуточных алкомаркетов «Высокий Градус & Food 24/7». Владельцы компании ищут в регионе франчайзи, которые готовы развивать точки продаж в Югре. Информацию предприниматели разместили на сайте Avito. «„Высокий Градус & Food 24/7“ — первый круглосуточный алкогольный маркет-бар нового формата. Вложения от 850 тысяч рублей. Мы зарабатываем как днем, так и ночью. Этот бизнес может похвастаться постоянным, нескончаемым и, главное, круглосуточным потоком лояльных клиентов», — следует из объявления. В компании пояснили, что алкомаркеты работают по лицензии общепита, и у них на точках, в том числе готовят еду, поэтому предприниматели могут продавать алкоголь круглосуточно. «Можно на месте поесть и алкоголь на месте купить. В ХМАО со временем появятся [точки], может в этом месяце, может в следующем появятся партнеры насчет открытия, — сказал в разговоре с корреспондентом URA.RU представитель компании Эмиль Газизов. Ранее URA.RU рассказывало, что в Нефтеюганске продают компьютерный клуб по цене однушки в Москве. Предприниматель выставил бизнес на продажу с техникой и мебелью за 12 миллионов рублей.