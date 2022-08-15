Экс-министр трудоустраивается в мэрию Перми

Ольга Андрианова начинала работать в УФАС, когда его возглавлял Дмитрий Махонин Фото: Илья Московец © URA.RU

Бывший министр по управлению имуществом и градостроительной деятельности Ольга Андрианова претендует на пост вице-мэра Перми по градостроительным, земельным и имущественным вопросам. Об этом URA.RU рассказали несколько источников в политэлитах региона. Занимающая сейчас этот пост Елена Гонцова, как ожидается, в начале сентября оставит пост по собственному желанию.

«Основным претендентом на пост вице-мэра называют Ольгу Андрианову. Сейчас она возглавляет государственную инспекцию по охране объектов культурного наследия», — говорят источники. В пресс-службе мэрии не комментируют увольнение Гонцовой и вероятность назначения Андриановой.

Ольга Андрианова считается членом команды губернатора Пермского края Дмитрия Махонина и министра по управлению имуществом и градостроительной деятельности Ларисы Ведерниковой. С 2010 по 2020 год Андрианова работала в краевом управлении ФАС России, где прошла путь от специалиста до заместителя руководителя. В ноябре 2020 года она временно возглавила краевое минимущества. Но в декабре, после назначения министром экс-вице-мэра Ларисы Ведерниковой, перешла на позицию первого заместителя. В июне 2021 года Андрианова возглавила инспекцию по охране объектов культурного наследия. Работу Елены Гонцовой публично критиковал губернатор Дмитрий Махонин.