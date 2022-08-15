В МЧС предупредили жителей Пермского края о новой опасности

В МЧС предупреждают пермяков о высокой опасности лесных пожаров Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

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О высокой пожарной опасности (четвертый класс горимости леса) предупредили жителей Пермского края в пресс-службе регионального управления МЧС, ссылаясь на данные синоптиков. В ведомстве рекомендуют пермякам соблюдать правила безопасности при обращении с огнем.

«По данным Пермского ЦГМС, с 16 по 19 августа местами сохраняется высокая пожарная опасность. Будьте аккуратны при разведении костров, топки печей в банях, разведении открытого огня в парках и на сельхозугодиях. Палы растительности, сжигание мусора, брошенный окурок или непотушенная спичка, оставленный без присмотра костер, детская шалость — любая из этих причин может обернуться пожаром с тяжелыми последствиями», — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Пермскому краю.

В ведомстве добавили, что природные пожары, в первую очередь, несут угрозу садоводческим товариществам, населенным пунктам и объектам экономики. В случае возникновения небольшого возгорания в МЧС рекомендуют принять срочные меры, чтобы остановить его. По возможности нужно отправить кого-нибудь в ближайший населенный пункт или лесничество за помощью, а также сообщить о пожаре по телефону 8 800 100 94 00. Номера вызова экстренных служб 01 — со стационарного телефона, 101 и 112 — с мобильного.

Ранее в МЧС попросили пермяков соблюдать спокойствие в связи с запахом гари в воздухе. Его объяснили природными пожарами в другом регионе, дым от которых пришел на территорию Пермского края.