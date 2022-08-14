В Надымском районе не выдают земельные участки многодетным семьям

Власти предлагают вместо земельных участков компенсацию Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Многодетная мать из Надыма пожаловалась, что у них в районе не выдают участки многодетным семьям. Об этом она сообщила губернатору ЯНАО Дмитрию Артюхову во время встречи с жителями, которая проходила в городе в рамках «Честного маршрута». Трансляция мероприятия проводилась в социальной сети «ВКонтакте» на странице главы Ямала.

«Я мама четверых девочек. <…> Я думала встать на очередь для получения земельного участка, но узнала, что у нас пока в Надымском районе земельные участки не выдаются. Хотела бы уточнить, когда у нас в районе начнут выдаваться земельные участки для многодетных семей», — спросила женщина.

Губернатор пояснил, что в Надымском районе не планируют выделять участки для многодетных семей, потому что из практики 97% семей, которые берут землю, строиться так и не начинают. При этом власти выделяют на подведение дорого и всех необходимых коммуникаций большие деньги.

«Мы должны будем, чтобы сделать нормальный земельный участок, провести туда дорогу, освещение, сейчас еще и газифицировать. Это реально будут отвлечены сотни миллионов с других статей: благоустройство, дороги», — пояснил Артюхов. Также он отметил, что многодетная семья может получить денежную компенсацию вместо участка.

Ранее сообщалось, что глава начал свою ежегодную поездку по региону «Честный маршрут» и одним из пунктов поездки являются встречи с жителями. Первой остановкой стал Надым.