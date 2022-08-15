Экс-подполковник армии США: у Киева нет шансов победить Россию

15 августа 2022 в 22:08 Размер текста - 17 +

В США призвали признать, что у Украины нет шансов на победу Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине У Украины нет шансов победить российскую армию. Такое мнение высказал экс-подполковник армии США Дэниел Дэвис. «Но нет никаких шансов, никаких военных вариантов, что Украина сможет выиграть в этом конфликте. Просто нет! Мы должны быть честны в этом», — высказался Дэвис в эфире американского телеканала Fox News. Он считает, что одной из самых больших ошибок США являются санкции. Эта та мера, которая первая приходит на ум, прежде чем политики проанализируют последствия и возможности, высказался Дэвис. «Мы не знаем, можно ли чего-то добиться с помощью этого инструмента», — отметил он. По словам экс-подполковника, есть риск, что санкции навредят Америке больше, чем России. Ограничения не действуют на РФ, проблемы касаются Европы и могут отразиться на США, считает он. «Потому что санкции ограничили количество нефти, которую продавали русские, и это увеличило количество денег, которые они заработали. Скоро все будет еще хуже, и это может отразиться и на нашей стране», — сказал Дэвис. Страны Запада ввели антироссийские санкции из-за спецоперации РФ на Украине. США отказались от нефти и газа из РФ. Власти РФ заявляли, что предыдущие ограничения повлияли не только на РФ, но и на Запад. Европе грозит газовый кризис, который будет развиваться по ужасному сценарию, цитирует «Национальная служба новостей» Business Insider. В Европе решили сократить потребление газа на 15%, чтобы сэкономить топливо, передает сайт MK.RU . Спецоперация на Украине проходит с 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что целью спецоперации является демилитаризация и денацификация Украины. Украина не сможет отразить новое наступление России, считает полковник армии США в отставке, бывший старший советник министра обороны США Дуглас Макгрегор. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

У Украины нет шансов победить российскую армию. Такое мнение высказал экс-подполковник армии США Дэниел Дэвис. «Но нет никаких шансов, никаких военных вариантов, что Украина сможет выиграть в этом конфликте. Просто нет! Мы должны быть честны в этом», — высказался Дэвис в эфире американского телеканала Fox News. Он считает, что одной из самых больших ошибок США являются санкции. Эта та мера, которая первая приходит на ум, прежде чем политики проанализируют последствия и возможности, высказался Дэвис. «Мы не знаем, можно ли чего-то добиться с помощью этого инструмента», — отметил он. По словам экс-подполковника, есть риск, что санкции навредят Америке больше, чем России. Ограничения не действуют на РФ, проблемы касаются Европы и могут отразиться на США, считает он. «Потому что санкции ограничили количество нефти, которую продавали русские, и это увеличило количество денег, которые они заработали. Скоро все будет еще хуже, и это может отразиться и на нашей стране», — сказал Дэвис. Страны Запада ввели антироссийские санкции из-за спецоперации РФ на Украине. США отказались от нефти и газа из РФ. Власти РФ заявляли, что предыдущие ограничения повлияли не только на РФ, но и на Запад. Европе грозит газовый кризис, который будет развиваться по ужасному сценарию, цитирует «Национальная служба новостей» Business Insider. В Европе решили сократить потребление газа на 15%, чтобы сэкономить топливо, передает сайт MK.RU. Спецоперация на Украине проходит с 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что целью спецоперации является демилитаризация и денацификация Украины. Украина не сможет отразить новое наступление России, считает полковник армии США в отставке, бывший старший советник министра обороны США Дуглас Макгрегор.