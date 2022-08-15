Полковник США: Украина не сможет отразить новое наступление РФ

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Официальный сайт президента Украины, военная техника, танк, выстрел, военные действия
Российская армия готова к новым действиям на Украине, считает американский полковник Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Украина скорее всего не сможет отразить новое наступление российской армии. Об этом заявил полковник армии США в отставке, бывший старший советник министра обороны США Дуглас Макгрегор.

«Российская армия вышла из прямого соприкосновения с украинской, она реорганизовалась, собрала достаточно сил и готова к новым действиям в августе, конкретно — на юге. Я не вижу много свидетельств, что Украина сможет остановить это», — сказал Макгрегор в интервью каналу Judging Freedom.

Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на Украине. Российские военные взяли под контроль Херсонскую область и большую часть Запорожья, а также освободили ЛНР. По словам президента РФ Владимира Путина, Россия помогает жителям Донбасса. ВСУ неоднократно обстреливали территорию народных республик, в понедельник украинская армия обстреляла ясли-сад Донецка, передает телеканал 360. Российские военные 15 августа уничтожили более 100 иностранных наемников на Украине, сообщает Nation News.

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Украина скорее всего не сможет отразить новое наступление российской армии. Об этом заявил полковник армии США в отставке, бывший старший советник министра обороны США Дуглас Макгрегор. «Российская армия вышла из прямого соприкосновения с украинской, она реорганизовалась, собрала достаточно сил и готова к новым действиям в августе, конкретно — на юге. Я не вижу много свидетельств, что Украина сможет остановить это», — сказал Макгрегор в интервью каналу Judging Freedom. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на Украине. Российские военные взяли под контроль Херсонскую область и большую часть Запорожья, а также освободили ЛНР. По словам президента РФ Владимира Путина, Россия помогает жителям Донбасса. ВСУ неоднократно обстреливали территорию народных республик, в понедельник украинская армия обстреляла ясли-сад Донецка, передает телеканал 360. Российские военные 15 августа уничтожили более 100 иностранных наемников на Украине, сообщает Nation News.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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