Полковник США: Украина не сможет отразить новое наступление РФ

15 августа 2022 в 20:18 Размер текста - 17 +

Российская армия готова к новым действиям на Украине, считает американский полковник Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Украина скорее всего не сможет отразить новое наступление российской армии. Об этом заявил полковник армии США в отставке, бывший старший советник министра обороны США Дуглас Макгрегор. «Российская армия вышла из прямого соприкосновения с украинской, она реорганизовалась, собрала достаточно сил и готова к новым действиям в августе, конкретно — на юге. Я не вижу много свидетельств, что Украина сможет остановить это», — сказал Макгрегор в интервью каналу Judging Freedom. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на Украине. Российские военные взяли под контроль Херсонскую область и большую часть Запорожья, а также освободили ЛНР. По словам президента РФ Владимира Путина, Россия помогает жителям Донбасса. ВСУ неоднократно обстреливали территорию народных республик, в понедельник украинская армия обстреляла ясли-сад Донецка, передает телеканал 360. Российские военные 15 августа уничтожили более 100 иностранных наемников на Украине, сообщает Nation News.

Украина скорее всего не сможет отразить новое наступление российской армии. Об этом заявил полковник армии США в отставке, бывший старший советник министра обороны США Дуглас Макгрегор. «Российская армия вышла из прямого соприкосновения с украинской, она реорганизовалась, собрала достаточно сил и готова к новым действиям в августе, конкретно — на юге. Я не вижу много свидетельств, что Украина сможет остановить это», — сказал Макгрегор в интервью каналу Judging Freedom. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на Украине. Российские военные взяли под контроль Херсонскую область и большую часть Запорожья, а также освободили ЛНР. По словам президента РФ Владимира Путина, Россия помогает жителям Донбасса. ВСУ неоднократно обстреливали территорию народных республик, в понедельник украинская армия обстреляла ясли-сад Донецка, передает телеканал 360. Российские военные 15 августа уничтожили более 100 иностранных наемников на Украине, сообщает Nation News.