Шойгу обсудил с генсеком ООН обстрел ВСУ Запорожской АЭС

15 августа 2022 в 22:53 Размер текста - 17 +

Сергей Шойгу поговорил с Антониу Гутерришем Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу созвонился с генсеком ООН Антониу Гутерришем для обсуждения ситуации на АЭС в Запорожье. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ. «Сергей Шойгу провел телефонные переговоры с Антониу Гутерришем для обсуждения условий безопасного функционирования Запорожской АЭС. Также они обменялись мнениями по поводу функционирования „миссии по установлению фактов“ в отношении инцидента в СИЗО в н. п. Еленовка», — сообщается в telegram-канале Минобороны РФ. Сообщается, что они поговорили об упрощении экспорта российских продуктов и удобрений. ВСУ неоднократно обстреливали Запорожскую АЭС в ходе спецоперации РФ на Украине. В понедельник у территории станции начались взрывы после обстрелов ВСУ с помощью артиллерии, передает Пятый канал. Недавно состоялось заседание Совбеза ООН для обсуждения ситуации на Запорожской АЭС. В организации согласились помочь представителям Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) попасть на АЭС для оценки ущерба, сообщает «Ридус». Российские военные взяли под контроль большую часть Запорожской области в результате спецоперации, которая проходит с 24 февраля.

Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу созвонился с генсеком ООН Антониу Гутерришем для обсуждения ситуации на АЭС в Запорожье. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ. «Сергей Шойгу провел телефонные переговоры с Антониу Гутерришем для обсуждения условий безопасного функционирования Запорожской АЭС. Также они обменялись мнениями по поводу функционирования „миссии по установлению фактов“ в отношении инцидента в СИЗО в н. п. Еленовка», — сообщается в telegram-канале Минобороны РФ. Сообщается, что они поговорили об упрощении экспорта российских продуктов и удобрений. ВСУ неоднократно обстреливали Запорожскую АЭС в ходе спецоперации РФ на Украине. В понедельник у территории станции начались взрывы после обстрелов ВСУ с помощью артиллерии, передает Пятый канал. Недавно состоялось заседание Совбеза ООН для обсуждения ситуации на Запорожской АЭС. В организации согласились помочь представителям Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) попасть на АЭС для оценки ущерба, сообщает «Ридус». Российские военные взяли под контроль большую часть Запорожской области в результате спецоперации, которая проходит с 24 февраля.