Шойгу обсудил с генсеком ООН обстрел ВСУ Запорожской АЭС

Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу созвонился с генсеком ООН Антониу Гутерришем для обсуждения ситуации на АЭС в Запорожье. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.
«Сергей Шойгу провел телефонные переговоры с Антониу Гутерришем для обсуждения условий безопасного функционирования Запорожской АЭС. Также они обменялись мнениями по поводу функционирования „миссии по установлению фактов“ в отношении инцидента в СИЗО в н. п. Еленовка», — сообщается в telegram-канале Минобороны РФ. Сообщается, что они поговорили об упрощении экспорта российских продуктов и удобрений.
ВСУ неоднократно обстреливали Запорожскую АЭС в ходе спецоперации РФ на Украине. В понедельник у территории станции начались взрывы после обстрелов ВСУ с помощью артиллерии, передает Пятый канал. Недавно состоялось заседание Совбеза ООН для обсуждения ситуации на Запорожской АЭС. В организации согласились помочь представителям Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) попасть на АЭС для оценки ущерба, сообщает «Ридус». Российские военные взяли под контроль большую часть Запорожской области в результате спецоперации, которая проходит с 24 февраля.
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Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу созвонился с генсеком ООН Антониу Гутерришем для обсуждения ситуации на АЭС в Запорожье. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ. «Сергей Шойгу провел телефонные переговоры с Антониу Гутерришем для обсуждения условий безопасного функционирования Запорожской АЭС. Также они обменялись мнениями по поводу функционирования „миссии по установлению фактов“ в отношении инцидента в СИЗО в н. п. Еленовка», — сообщается в telegram-канале Минобороны РФ. Сообщается, что они поговорили об упрощении экспорта российских продуктов и удобрений. ВСУ неоднократно обстреливали Запорожскую АЭС в ходе спецоперации РФ на Украине. В понедельник у территории станции начались взрывы после обстрелов ВСУ с помощью артиллерии, передает Пятый канал. Недавно состоялось заседание Совбеза ООН для обсуждения ситуации на Запорожской АЭС. В организации согласились помочь представителям Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) попасть на АЭС для оценки ущерба, сообщает «Ридус». Российские военные взяли под контроль большую часть Запорожской области в результате спецоперации, которая проходит с 24 февраля.