Небензя предсказал чудовищные последствия вывода войск РФ с ЗАЭС

12 августа 2022 в 05:39 Размер текста - 17 +

Небензя объяснил, чем опасен вывод войск РФ с ЗАЭС Фото: Таисия Воронцова © URA.RU Если российские военные уйдут с Запорожской АЭС, Киев начнет использовать станцию для чудовищных провокаций. Об этом заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя. «Благодаря их усилиям пока удается защитить ключевые объекты станции и предотвратить ядерную катастрофу. На что способен киевский режим, мы знаем», — сказал Небензя на заседании СБ ООН, передает РИА «Новости». «Те, кто предлагает вывод российских войск, должны отдавать себе отчет в последствиях того, что этот объект останется без защиты и может быть использован Киевом и националистическими группировками для самых чудовищных провокаций», — подчеркнул он. Василий Небензя удивлен тому, насколько порой безответственно ведут себя европейские политические элиты. Он призвал коллег донести до своих лидеров необходимость повлиять на киевский режим, заставив прекратить безрассудные удары ВСУ по Запорожской АЭС. ВСУ начали обстреливать Запорожскую АЭС, которая находится под контролем российской стороны, в августе текущего года. На предложение генсека ООН Антониу Гутерреша демилитаризовать станцию постпред РФ при ООН Василий Небензя ответил, что это сделает ЗАЭС только хуже. Он добавил, что Россия продолжит защищать территорию атомной электростанции. Спецоперацию на территории Украины президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. Главная цель — денацификация и демилитаризация территории, а также спасение мирных жителей Донбасса от обстрела ВСУ и нацбатов, которые продолжались с 2014 года. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Если российские военные уйдут с Запорожской АЭС, Киев начнет использовать станцию для чудовищных провокаций. Об этом заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя. «Благодаря их усилиям пока удается защитить ключевые объекты станции и предотвратить ядерную катастрофу. На что способен киевский режим, мы знаем», — сказал Небензя на заседании СБ ООН, передает РИА «Новости». «Те, кто предлагает вывод российских войск, должны отдавать себе отчет в последствиях того, что этот объект останется без защиты и может быть использован Киевом и националистическими группировками для самых чудовищных провокаций», — подчеркнул он. Василий Небензя удивлен тому, насколько порой безответственно ведут себя европейские политические элиты. Он призвал коллег донести до своих лидеров необходимость повлиять на киевский режим, заставив прекратить безрассудные удары ВСУ по Запорожской АЭС. ВСУ начали обстреливать Запорожскую АЭС, которая находится под контролем российской стороны, в августе текущего года. На предложение генсека ООН Антониу Гутерреша демилитаризовать станцию постпред РФ при ООН Василий Небензя ответил, что это сделает ЗАЭС только хуже. Он добавил, что Россия продолжит защищать территорию атомной электростанции. Спецоперацию на территории Украины президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. Главная цель — денацификация и демилитаризация территории, а также спасение мирных жителей Донбасса от обстрела ВСУ и нацбатов, которые продолжались с 2014 года.