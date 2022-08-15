Американский чиновник: Украина погубит США

15 августа 2022 в 23:28 Размер текста - 17 +

Он выразил обеспокоенность насчет отношений между Киевом и Вашингтоном Фото: Анна Майорова © URA.RU Украина рано или поздно погубит США. Таким мнением поделился Марк Канчиан — старший советник программы международной безопасности Центра стратегических и международных исследований. Он выразил обеспокоенность возможной коррупцией в Украине, особенно тем влиянием, которое конкретные инциденты могут оказать на текущую двухпартийную поддержку роли США в конфликте. «Если бы всплыли примеры коррупции, это подорвало бы этот двухпартийный консенсус, — и это было бы крайне разрушительно, потому что украинцам нужен высокий уровень поддержки со стороны США и НАТО в течение долгих лет», — передает Newsweek слова эксперта. Также он отметил, что по мере увеличения объема и уровня помощи Киеву «возрастают риски». Один из них касается возможного перенаправления оружия враждебным субъектам. «Риск, связанный с оружием, заключается в том, что его могут перенаправить, что некоторые из этих „Джавелинов“, противотанковых средств или даже „Стингеров“ могут оказаться в чужих руках, потому что кто-то на Украине перенаправил их и продал какой-то другой стороне…» — уточнил он. «Если бы какая-то террористическая группа на Ближнем Востоке объявилась с „Джавелинами“, прибывшими из Украины, это нанесло бы огромный ущерб», — добавил он. Он подчеркнул, что если Украина — это коррумпированная страна, и деньги, которые ей дают, просто выкачиваются властями, то это является «долгосрочной поддержкой», в которой Киев отчаянно нуждается. В этом случае, уточнил Кансиан, «конфликт против России начнет испаряться». Ранее директор департамента Северной Америки МИД РФ Александр Дарчиев сделал заявление о и том, что Америка все больше становится одной из сторон конфликта на Украине. По его словам, о таком положении дел пробалтываются сами украинские официальные лица. 24 февраля президент России Владимир Путин отдал приказ о начале специальной операции по демилитаризации и денацификации Украины. Глава государства отмечал, что под влиянием США Украина отказалась от мирных переговоров. Посол России в США Анатолий Антонов заявлял, что американские власти не хотят урегулирования конфликта на Украине и поэтому продолжают поставки оружия. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба также сообщил, что США заинтересованы в срыве референдумов на освобожденных территориях. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Украина рано или поздно погубит США. Таким мнением поделился Марк Канчиан — старший советник программы международной безопасности Центра стратегических и международных исследований. Он выразил обеспокоенность возможной коррупцией в Украине, особенно тем влиянием, которое конкретные инциденты могут оказать на текущую двухпартийную поддержку роли США в конфликте. «Если бы всплыли примеры коррупции, это подорвало бы этот двухпартийный консенсус, — и это было бы крайне разрушительно, потому что украинцам нужен высокий уровень поддержки со стороны США и НАТО в течение долгих лет», — передает Newsweek слова эксперта. Также он отметил, что по мере увеличения объема и уровня помощи Киеву «возрастают риски». Один из них касается возможного перенаправления оружия враждебным субъектам. «Риск, связанный с оружием, заключается в том, что его могут перенаправить, что некоторые из этих „Джавелинов“, противотанковых средств или даже „Стингеров“ могут оказаться в чужих руках, потому что кто-то на Украине перенаправил их и продал какой-то другой стороне…» — уточнил он. «Если бы какая-то террористическая группа на Ближнем Востоке объявилась с „Джавелинами“, прибывшими из Украины, это нанесло бы огромный ущерб», — добавил он. Он подчеркнул, что если Украина — это коррумпированная страна, и деньги, которые ей дают, просто выкачиваются властями, то это является «долгосрочной поддержкой», в которой Киев отчаянно нуждается. В этом случае, уточнил Кансиан, «конфликт против России начнет испаряться». Ранее директор департамента Северной Америки МИД РФ Александр Дарчиев сделал заявление о и том, что Америка все больше становится одной из сторон конфликта на Украине. По его словам, о таком положении дел пробалтываются сами украинские официальные лица. 24 февраля президент России Владимир Путин отдал приказ о начале специальной операции по демилитаризации и денацификации Украины. Глава государства отмечал, что под влиянием США Украина отказалась от мирных переговоров. Посол России в США Анатолий Антонов заявлял, что американские власти не хотят урегулирования конфликта на Украине и поэтому продолжают поставки оружия. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба также сообщил, что США заинтересованы в срыве референдумов на освобожденных территориях.