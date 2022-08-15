В Китае сравнили политику США с метаниями безголовой курицы

16 августа 2022 в 00:50 Размер текста - 17 +

По словам доцента, у США остается политических возможностей остается очень мало Фото: unsplash.com Сегодня внешняя политика США направлена на дестабилизацию мира ради сохранения собственной гегемонии. Так считает доцент Пекинского университета Сюй Лян. «США сегодня — это больной человек, который отчаянно ищет лечение, как безголовая курица, как будто он может обрести свое былое здоровье, погрузив мир в хаос», — отметил он. Эксперт отметил, что Вашингтон прошел свой пик и теперь он находится в фазе «упадка американской мощи». Он добавил, что у страны остается все меньше и меньше политических возможностей. Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров поделился впечатлениями после прочтения книги о США. Он кратко пересказал суть истории страны, упомянув про массовые преступления мирных жителей, подавление восстаний кровавым методом, развязывание кровопролитных войн.

Сегодня внешняя политика США направлена на дестабилизацию мира ради сохранения собственной гегемонии. Так считает доцент Пекинского университета Сюй Лян. «США сегодня — это больной человек, который отчаянно ищет лечение, как безголовая курица, как будто он может обрести свое былое здоровье, погрузив мир в хаос», — отметил он. Эксперт отметил, что Вашингтон прошел свой пик и теперь он находится в фазе «упадка американской мощи». Он добавил, что у страны остается все меньше и меньше политических возможностей. Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров поделился впечатлениями после прочтения книги о США. Он кратко пересказал суть истории страны, упомянув про массовые преступления мирных жителей, подавление восстаний кровавым методом, развязывание кровопролитных войн.