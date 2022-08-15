15 августа 2022

В Китае сравнили политику США с метаниями безголовой курицы

© Служба новостей «URA.RU»
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Флаги США, флаг сша
По словам доцента, у США остается политических возможностей остается очень мало Фото:

Сегодня внешняя политика США направлена на дестабилизацию мира ради сохранения собственной гегемонии. Так считает доцент Пекинского университета Сюй Лян.

«США сегодня — это больной человек, который отчаянно ищет лечение, как безголовая курица, как будто он может обрести свое былое здоровье, погрузив мир в хаос», — отметил он. Эксперт отметил, что Вашингтон прошел свой пик и теперь он находится в фазе «упадка американской мощи». Он добавил, что у страны остается все меньше и меньше политических возможностей.

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров поделился впечатлениями после прочтения книги о США. Он кратко пересказал суть истории страны, упомянув про массовые преступления мирных жителей, подавление восстаний кровавым методом, развязывание кровопролитных войн.

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Сегодня внешняя политика США направлена на дестабилизацию мира ради сохранения собственной гегемонии. Так считает доцент Пекинского университета Сюй Лян. «США сегодня — это больной человек, который отчаянно ищет лечение, как безголовая курица, как будто он может обрести свое былое здоровье, погрузив мир в хаос», — отметил он. Эксперт отметил, что Вашингтон прошел свой пик и теперь он находится в фазе «упадка американской мощи». Он добавил, что у страны остается все меньше и меньше политических возможностей. Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров поделился впечатлениями после прочтения книги о США. Он кратко пересказал суть истории страны, упомянув про массовые преступления мирных жителей, подавление восстаний кровавым методом, развязывание кровопролитных войн.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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