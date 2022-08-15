Сегодня внешняя политика США направлена на дестабилизацию мира ради сохранения собственной гегемонии. Так считает доцент Пекинского университета Сюй Лян.
«США сегодня — это больной человек, который отчаянно ищет лечение, как безголовая курица, как будто он может обрести свое былое здоровье, погрузив мир в хаос», — отметил он. Эксперт отметил, что Вашингтон прошел свой пик и теперь он находится в фазе «упадка американской мощи». Он добавил, что у страны остается все меньше и меньше политических возможностей.
Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров поделился впечатлениями после прочтения книги о США. Он кратко пересказал суть истории страны, упомянув про массовые преступления мирных жителей, подавление восстаний кровавым методом, развязывание кровопролитных войн.
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