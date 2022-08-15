15 августа 2022

NI: стратегический шаг РФ превратит Украину в государство-обрубок

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Потеря доступа к Черному морю станет катастрофой для Украины, уверен Тимченко Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Потеря доступа к Черному морю во время российской спецоперации нанесет катастрофический удар по Киеву. Такое мнение выразил обозреватель National Interest Илья Тимченко. По его мнению, при таком сценарии Украина превратится в «государство-обрубок».

«Потеря доступа к Черному морю нанесет катастрофический экономический и военный удар по Украине и сделает ее государством-обрубком без выхода к морю», — пишет автор. Тимченко также предположил, что в таком случае Киев столкнется с проблемой экспорта своей продукции и потеряет контроль над трубопроводом, через который газ поступает в Румынию. «Если Россия получит эту ветку газопровода, Кремль одержит еще одну стратегическую победу», — резюмировал обозреватель.

Россия начала спецоперацию, направленную на демилитаризацию и денацификацию Украины 24 февраля. По словам президента РФ Владимира Путина, приоритет российской армии — исключение напрасных жертв среди мирного населения, поражение объекты военной инфраструктуры техники и вооружения ВСУ и нацбатов высокоточными средствами. Ранее политолог назвал последний рубеж для победы России на Украине. По словам специалиста, финальной линией обороны ВСУ станет регион «Славянск-Краматорск».

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Потеря доступа к Черному морю во время российской спецоперации нанесет катастрофический удар по Киеву. Такое мнение выразил обозреватель National Interest Илья Тимченко. По его мнению, при таком сценарии Украина превратится в «государство-обрубок». «Потеря доступа к Черному морю нанесет катастрофический экономический и военный удар по Украине и сделает ее государством-обрубком без выхода к морю», — пишет автор. Тимченко также предположил, что в таком случае Киев столкнется с проблемой экспорта своей продукции и потеряет контроль над трубопроводом, через который газ поступает в Румынию. «Если Россия получит эту ветку газопровода, Кремль одержит еще одну стратегическую победу», — резюмировал обозреватель. Россия начала спецоперацию, направленную на демилитаризацию и денацификацию Украины 24 февраля. По словам президента РФ Владимира Путина, приоритет российской армии — исключение напрасных жертв среди мирного населения, поражение объекты военной инфраструктуры техники и вооружения ВСУ и нацбатов высокоточными средствами. Ранее политолог назвал последний рубеж для победы России на Украине. По словам специалиста, финальной линией обороны ВСУ станет регион «Славянск-Краматорск».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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