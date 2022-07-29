Политолог назвал последний рубеж для победы России на Украине

Украине придется капитулировать в середине августа, заявил Алексей Подберезкин Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Регион «Славянск-Краматорск» будет последней линией обороны ВСУ, которую возьмет российская армия и союзные ей силы. Об этом заявил директор Центра военно-политических исследований МГИМО Алексей Подберезкин.

«Славянско-краматорская группировка ВСУ — сильная, важно, что она здорово готовилась, училась у американцев воевать в обороне. Поэтому все понимают, что линия „Славянск-Краматорск“ и будет последней линией обороны, дальше там лесостепь, не будет городских застроек, которые укреплялись. Сейчас последние серьезные укрепленные пункты буду взяты — и все», — сказал Подберезкин в интервью изданию «Украина.ру».

По мнению политолога, российская армия легко возьмет оставшиеся на северном и южном направлении города. «Останутся два важных направления — Николаев и Харьков. Север и Юг. Там меньше ВСУ и профессиональных подготовленных солдат, там ситуация может развиваться гораздо быстрее», — объяснил Подберезкин.

В середине августа украинским властям придется объявить капитуляцию, считает собеседник. «В середине августа Украину постигнет военная катастрофа. Ей придется каким-то образом идти на капитуляцию. Здесь к гадалке не ходи, ситуация развивается именно таким образом», — сказал он.

Украинская профессиональная армия выбита на 90%. «То есть, как только оставшиеся будут выбиты, это я думаю недели 2-3 максимум, все посыплется», — резюмировал Подберезкин.

Россия проводит специальную операцию по денацификации и демилитаризации Украины с 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что ее основной целью является освобождение территорий Донецкой и Луганской народных республик, а также помощь жителям Донбасса.