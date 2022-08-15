В Финляндии назвали самое слабое звено Евросоюза в борьбе с РФ

16 августа 2022 в 06:52 Размер текста - 17 +

Соперничество среди стран ЕС может стать слабым звеном в противостоянии с РФ Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Позиция некоторых представителей Евросоюза, в частности Будапешта, может нанести удар по ЕС в противостоянии с Москвой. Такое мнение выразил руководитель Института внешней политики Финляндии, политолог Мика Аалтола. Он напомнил о заявлениях премьера Венгрии Виктора Орбана, который указывал на неэффективность антироссийских ограничений. «По мнению некоторых стран ЕС, идея ввода санкций была плохой, потому что сейчас Россия преуспевает. Соперничество среди стран ЕС может стать самым слабым звеном в отношениях с Россией», — написал Аалтола на своей странице в Twitter. По его словам, введенные Европой ограничения «невероятно легко обойти», поэтому Брюссель должен своевременно реагировать на способы их преодоления. Санкционное давление на Россию обострилось после начала спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины. Страны ЕС и США ввели против РФ жесткие ограничения в области экономики, логистики и банковского сектора. Однако Венгрия отказалась вводить санкции против РФ, Орбан счел политику Запада в отношении Москвы провальной. О том, что ограничения ЕС нанесли больший вред странам-участницам объединения, нежели самой России, признавали и в Еврокомиссии.

Позиция некоторых представителей Евросоюза, в частности Будапешта, может нанести удар по ЕС в противостоянии с Москвой. Такое мнение выразил руководитель Института внешней политики Финляндии, политолог Мика Аалтола. Он напомнил о заявлениях премьера Венгрии Виктора Орбана, который указывал на неэффективность антироссийских ограничений. «По мнению некоторых стран ЕС, идея ввода санкций была плохой, потому что сейчас Россия преуспевает. Соперничество среди стран ЕС может стать самым слабым звеном в отношениях с Россией», — написал Аалтола на своей странице в Twitter. По его словам, введенные Европой ограничения «невероятно легко обойти», поэтому Брюссель должен своевременно реагировать на способы их преодоления. Санкционное давление на Россию обострилось после начала спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины. Страны ЕС и США ввели против РФ жесткие ограничения в области экономики, логистики и банковского сектора. Однако Венгрия отказалась вводить санкции против РФ, Орбан счел политику Запада в отношении Москвы провальной. О том, что ограничения ЕС нанесли больший вред странам-участницам объединения, нежели самой России, признавали и в Еврокомиссии.