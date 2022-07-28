В Еврокомиссии признали провал санкционной кампании против России

28 июля 2022 в 14:24 Размер текста - 17 +

Европейские санкции оказали обратный эффект, заявила депутат Европарламента Фото: Александр Елизаров © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Антироссийские санкции Европейского союза нанесли больший вред странам-участницам объединения, нежели самой России. Об этом заявила депутат Европарламента, председатель Коммунистической партии Чехии Катерина Конечная. «Некоторые встречные меры были приняты в отношении числа дипломатов. Россия требует оплаты в рублях за сырье. И зачем им вводить контрсанкции, когда они видят последствия объявленных ЕС. Мы платим за них [санкции ЕС] гораздо больше, чем Россия», — сказала Конечная в интервью чешскому изданию Parlamentnilisty. Член Европарламента отметила, что, по задумке западных политиков, в данный момент Россия должна была находиться в полной экономической и политической разрухе и упадке. «А ведь в Чехии темпы инфляции уже обогнали даже Россию, которая должна была стоять на коленях», — отметила она. Страны ЕС, США, Великобритания, Канада и ряд других государств усилили санкционное давление на Россию после начала специальной операции на Украине. Президент РФ Владимир Путин отмечал, что антироссийские ограничения оказывают негативный эффект на экономики западных государств. Так, в немецких СМИ сообщили, что экономика Германии под давлением последствий пандемии и антироссийских санкций катится вниз, как «снежный ком».

Антироссийские санкции Европейского союза нанесли больший вред странам-участницам объединения, нежели самой России. Об этом заявила депутат Европарламента, председатель Коммунистической партии Чехии Катерина Конечная. «Некоторые встречные меры были приняты в отношении числа дипломатов. Россия требует оплаты в рублях за сырье. И зачем им вводить контрсанкции, когда они видят последствия объявленных ЕС. Мы платим за них [санкции ЕС] гораздо больше, чем Россия», — сказала Конечная в интервью чешскому изданию Parlamentnilisty. Член Европарламента отметила, что, по задумке западных политиков, в данный момент Россия должна была находиться в полной экономической и политической разрухе и упадке. «А ведь в Чехии темпы инфляции уже обогнали даже Россию, которая должна была стоять на коленях», — отметила она. Страны ЕС, США, Великобритания, Канада и ряд других государств усилили санкционное давление на Россию после начала специальной операции на Украине. Президент РФ Владимир Путин отмечал, что антироссийские ограничения оказывают негативный эффект на экономики западных государств. Так, в немецких СМИ сообщили, что экономика Германии под давлением последствий пандемии и антироссийских санкций катится вниз, как «снежный ком».