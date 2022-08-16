Производитель Persil выставил российский бизнес на продажу

Компания Henkel продает бизнес в России Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности

Немецкая химико-промышленная компания Henkel, которая производит чистящее средство Persil, выставил на продажу свои российские активы. Такие данные следуют из отчетности концерна.

«Henkel перевел российские и белорусские активы в категорию „на продажу“. Компания оценивает свои убытки от ухода из обеих стран в 184 млн евро. Компании принадлежит 12 офисов и 11 заводов в разных регионах России, которые производят моющие и чистящие средства Persil, Losk, „Дени“, „Ласка“, „Пемос“, „Пемолюкс“, Vernel», — отмечает издание «Ведомости», в распоряжении которого есть документ.

В начале марта производитель прекратил все инвестиции, рекламные и спонсорские мероприятия в стране, передает Life. По словам экспертов, Henkel выставила активы по завышенной цене, уточняет «Федеральное агентство новостей».

С началом российской спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины, которая началась в феврале этого года, из России ушли некоторые иностранные компании. Причина этого — жесткие санкции, которые ввели западные страны. В России уже разработали несколько пакетов антикризисных мер, которые призваны оказать помощь как простым гражданам, так и бизнесу. Речь, в том числе, идет о параллельном импорте товаров, ввозимых в РФ.