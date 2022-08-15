Куйвашев пообещал ревизию двум свердловским мэрам

16 августа 2022 в 12:08 Размер текста - 17 +

Евгения Куйвашева ждут в Первоуральске и Ревде Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Выборы губернатора Свердловской области-2022 Свердловский губернатор Евгений Куйвашев, у которого осталось меньше месяца до выборов, 17 августа посетит два ключевых города на западе области — Первоуральск и Ревду. Об этом объявил сам кандидат, уточнив, что проведет личные встречи с мэрами по проблемам муниципалитетов. «Завтра [17 августа] еду в Первоуральск и Ревду. В комментариях оставляйте обращения по проблемам в этих городах — все передам мэрам», — написал Куйвашев на своей странице во «Вконтакте». За первые несколько минут после публикации поста свердловчане оставили больше двух десятков ответов. Как уточнил источник URA.RU, близкий к «Единой России», планируется, что в предвыборной поездке Куйвашева будут сопровождать статусные представители партии — депутаты заксобрания или члены руководства областной ячейки. Предполагается, что мэрам Игорю Кабецу и Татьяне Клепиковой губернатор передаст традиционные папки с жалобами жителей. С начала июля Куйвашев проводит недели в регулярных поездках по области. За это время он успел дважды посетить Нижний Тагил, аграрные муниципалитеты запада, Верхние Серги, крупнейшие северные города и Ирбит. Считается, что поездки по области направлены на укрепление рейтинга кандидата. По одним данным, сейчас Куйвашева поддерживают порядка 60% избирателей, по другим — значительно меньше.

Свердловский губернатор Евгений Куйвашев, у которого осталось меньше месяца до выборов, 17 августа посетит два ключевых города на западе области — Первоуральск и Ревду. Об этом объявил сам кандидат, уточнив, что проведет личные встречи с мэрами по проблемам муниципалитетов. «Завтра [17 августа] еду в Первоуральск и Ревду. В комментариях оставляйте обращения по проблемам в этих городах — все передам мэрам», — написал Куйвашев на своей странице во «Вконтакте». За первые несколько минут после публикации поста свердловчане оставили больше двух десятков ответов. Как уточнил источник URA.RU, близкий к «Единой России», планируется, что в предвыборной поездке Куйвашева будут сопровождать статусные представители партии — депутаты заксобрания или члены руководства областной ячейки. Предполагается, что мэрам Игорю Кабецу и Татьяне Клепиковой губернатор передаст традиционные папки с жалобами жителей. С начала июля Куйвашев проводит недели в регулярных поездках по области. За это время он успел дважды посетить Нижний Тагил, аграрные муниципалитеты запада, Верхние Серги, крупнейшие северные города и Ирбит. Считается, что поездки по области направлены на укрепление рейтинга кандидата. По одним данным, сейчас Куйвашева поддерживают порядка 60% избирателей, по другим — значительно меньше.