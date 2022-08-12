Куйвашев заставил свердловское наследие работать на свой рейтинг

За месяц до выборов губернатор устроил народное шоу — пил с казаками и играл на балалайке

13 августа 2022 в 20:02 Размер текста - 17 +

Прознавшие о готовящемся визите Евгения Куйвашева художники тут же выставили на ярмарке его портрет. Губернатор был доволен Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU статья из сюжета Выборы губернатора Свердловской области-2022 Свердловский губернатор Евгений Куйвашев, у которого остался месяц до выборов, заставил культурное наследие региона работать на свой рейтинг. Легендарная Ирбитская ярмарка — одно из главных достояний Урала с четырехвековой историей — легла в маршрут его предвыборного турне. Свидетелем, как губернатор пил с казаками и играл на балалайке, стал корреспондент URA.RU. С начала июля Куйвашев проводит недели в регулярных поездках по области. За это время он успел дважды навестить Нижний Тагил, объехать аграрный запад, заглянуть в Верхние Серги и исколесить все северные города. Очевидно, на этом турне только началось: команда Куйвашева активно работает над укреплением рейтинга шефа, и каждая поездка идет в зачет. Одни, ссылаясь на закрытие соцопросы, оценивают цифры кандидата в 60%, другие — значительно ниже. Евгений Куйвашев признал, что разделяет «наслаждение историко-культурным наследием» Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Как бы то ни было, очередной точкой стал Ирбит. И неспроста. Ровно 20 лет назад власти возродили знаменитую на всю страну Ирбитскую ярмарку. В дореволюционные годы она была одной из крупнейших в России — второй после Нижегородской. История ярмарки отсчитывается аж с 1643 года, поэтому она по праву признана объектом российского культурного наследия. Областные власти взяли бренд на вооружение: согласно прогнозам, ярмарку в этом году посетят свыше 40 тысяч туристов. Не упустил шанс и кандидат Куйвашев. Бывая на ярмарке каждый год, свой самый народный выход он устроил в 2017-м — тоже за месяц до выборов. Сегодняшний приезд, по впечатлениям областных чиновников, превзошел тот перфоманс. Статья по теме Куйвашев устроил предвыборный бенефис на сложнейшей территории «Нынешний год решением президента России [Владимира Путина] объявлен годом искусства и нематериального наследия нашей страны. И Ирбитская ярмарка — то наследие, которое объединяет нас всех. Дает возможность проявить самые добрые, теплые чувства любви к родному краю и родному городу. <…> Конечно, мы будем поддерживать проведение Ирбитской ярмарки. И я сегодня пойду и обязательно чего-нибудь куплю себе», — торжественно приветствовал губернатор толпу гостей в несколько тысяч человек. Сойдя со сцены, Куйвашев ушел к шатрам — исполнять обещание. Уже у ближайшего прилавка кандидат потратил первые 700 рублей, купив два куска мыла ручной работы, оливковое и с ментолом. В палатке тагильских мастеров Куйвашев приобрел расписную кружку, у рукодельниц по соседству — обережную куклу с русским крестом, а у ремесленников — туесок из бересты. Азербайджанцы угостили губернатора фирменным чаем, марийцы подарили книгу о своем народе, а молдаване дали попробовать красное вино. По-настоящему роскошный подарок — самодельный кувшин для холодных напитков — преподнесли узбекские мастера из Ферганы. «Вечером буду из кувшина пить, позвоню главе Ферганской области, поблагодарю за вас», — обещал Куйвашев. Здесь же, как и водится на настоящей ярмарке, губернатора подловили музыканты — трехметровые артисты на ходулях в русских народных костюмах: два юноши в косоворотках с балалайками и две девушки в плясовых сарафанах под хохлому. «Вот, держите. Вы [будете] соло, а я ритм», — протянул губернатору балалайку один из весельчаков. Куйвашев взял инструмент и с удовольствием стал позировать с гигантами для многочисленных объективов. Куда бы ни подходил Евгений Куйвашев, везде его ждало угощение или подарок Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Разнообразие национального колорита не удивило никого из высоких гостей. Они знали, что на Ирбитскую ярмарку съехались больше 500 участников из нескольких стран и 27 российских регионов. Свои лучше блюда и напитки представили Башкирия, Татарстан, Чечня, Тюменская область, Пермский край, Ростовская область и многие другие. Больше всех публику взволновали казаки, пригласившие Куйвашева выпить по их давнему обычаю. На обнаженный клинок шашки поставили небольшую стопку с прозрачным напитком и протянули губернатору. Тот резким движением запрокинул голову и осушил стаканчик. Казаки хором затянули традиционную «Чарочку». А зрители, включая свиту Куйвашева, пребывали в легком недоумении. Уже позднее в своем telegram-канале губернатор объяснит, что на самом деле в стопке была родниковая вода. В перерывах между выпитым и съеденным Куйвашев обсуждал важный вопрос с городской элитой. Мэр Николай Юдин показал начальнику ветшающее здание пассажа — главного павильона Ирбитской ярмарки, бывшего трехэтажного магазина XIX века. Пассаж нуждается в ремонте, и областные власти уже переводили 62 млн рублей городу. Юдин попытался пролоббировать еще один транш. Как поделился собеседник URA.RU во власти, позднее вопрос обсуждался кулуарно, но пока Куйвашев никаких обещаний чиновникам не дал. По устоявшейся традиции гуляющего в толпе кандидата Куйвашева останавливали каждые пять метров желающие сделать фото и лично пожелать успехов. К вечеру губернатор даже пошутит: «Если бы за каждое селфи я брал по 100 рублей, увеличил бы бюджет области в два раза». Любопытно, что передать теплые слова вживую решались не все. В дни гуляний на ярмарке работает почтовое отделение, позволяющее бесплатно отправить письмо в любую точку России. И некоторые гости слали послания лично Куйвашеву — с пожеланием выиграть выборы. Вместе с Куйвашевым в Ирбит прибыла и его свита: первый замгубернатора Алексей Шмыков, глава аппарата правительства Валерий Чайников, руководитель департамента туризма Эльмира Туканова и депутат Госдумы Максим Иванов Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Ирбитские мастерицы не теряли зря времени — вместе с сувенирами презентовали губернатору планы новых городских объектов Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Узбекские ремесленники вручили Куйвашеву сосуд для питья холодных напитков причудливой формы. С такими их предки отдыхали после пышных пиров Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Пока азербайджанцы наливали губернатору чай,… Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU …молдаване не стеснялись предлагать вино Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU «И как долго вы так стоять можете?» — удивлялся Куйвашев, оглядывая ходули артистов. «Часами!» — отвечали те и приплясывали Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Перед традиционным казачьим ритуалом Куйвашев убедился, что в стопке — родниковая вода Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Одно из десятков фото, для которых в этот день позировал Куйвашев Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Свердловский губернатор Евгений Куйвашев, у которого остался месяц до выборов, заставил культурное наследие региона работать на свой рейтинг. Легендарная Ирбитская ярмарка — одно из главных достояний Урала с четырехвековой историей — легла в маршрут его предвыборного турне. Свидетелем, как губернатор пил с казаками и играл на балалайке, стал корреспондент URA.RU. С начала июля Куйвашев проводит недели в регулярных поездках по области. За это время он успел дважды навестить Нижний Тагил, объехать аграрный запад, заглянуть в Верхние Серги и исколесить все северные города. Очевидно, на этом турне только началось: команда Куйвашева активно работает над укреплением рейтинга шефа, и каждая поездка идет в зачет. Одни, ссылаясь на закрытие соцопросы, оценивают цифры кандидата в 60%, другие — значительно ниже. Как бы то ни было, очередной точкой стал Ирбит. И неспроста. Ровно 20 лет назад власти возродили знаменитую на всю страну Ирбитскую ярмарку. В дореволюционные годы она была одной из крупнейших в России — второй после Нижегородской. История ярмарки отсчитывается аж с 1643 года, поэтому она по праву признана объектом российского культурного наследия. Областные власти взяли бренд на вооружение: согласно прогнозам, ярмарку в этом году посетят свыше 40 тысяч туристов. Не упустил шанс и кандидат Куйвашев. Бывая на ярмарке каждый год, свой самый народный выход он устроил в 2017-м — тоже за месяц до выборов. Сегодняшний приезд, по впечатлениям областных чиновников, превзошел тот перфоманс. «Нынешний год решением президента России [Владимира Путина] объявлен годом искусства и нематериального наследия нашей страны. И Ирбитская ярмарка — то наследие, которое объединяет нас всех. Дает возможность проявить самые добрые, теплые чувства любви к родному краю и родному городу. <…> Конечно, мы будем поддерживать проведение Ирбитской ярмарки. И я сегодня пойду и обязательно чего-нибудь куплю себе», — торжественно приветствовал губернатор толпу гостей в несколько тысяч человек. Сойдя со сцены, Куйвашев ушел к шатрам — исполнять обещание. Уже у ближайшего прилавка кандидат потратил первые 700 рублей, купив два куска мыла ручной работы, оливковое и с ментолом. В палатке тагильских мастеров Куйвашев приобрел расписную кружку, у рукодельниц по соседству — обережную куклу с русским крестом, а у ремесленников — туесок из бересты. Азербайджанцы угостили губернатора фирменным чаем, марийцы подарили книгу о своем народе, а молдаване дали попробовать красное вино. По-настоящему роскошный подарок — самодельный кувшин для холодных напитков — преподнесли узбекские мастера из Ферганы. «Вечером буду из кувшина пить, позвоню главе Ферганской области, поблагодарю за вас», — обещал Куйвашев. Здесь же, как и водится на настоящей ярмарке, губернатора подловили музыканты — трехметровые артисты на ходулях в русских народных костюмах: два юноши в косоворотках с балалайками и две девушки в плясовых сарафанах под хохлому. «Вот, держите. Вы [будете] соло, а я ритм», — протянул губернатору балалайку один из весельчаков. Куйвашев взял инструмент и с удовольствием стал позировать с гигантами для многочисленных объективов. Разнообразие национального колорита не удивило никого из высоких гостей. Они знали, что на Ирбитскую ярмарку съехались больше 500 участников из нескольких стран и 27 российских регионов. Свои лучше блюда и напитки представили Башкирия, Татарстан, Чечня, Тюменская область, Пермский край, Ростовская область и многие другие. Больше всех публику взволновали казаки, пригласившие Куйвашева выпить по их давнему обычаю. На обнаженный клинок шашки поставили небольшую стопку с прозрачным напитком и протянули губернатору. Тот резким движением запрокинул голову и осушил стаканчик. Казаки хором затянули традиционную «Чарочку». А зрители, включая свиту Куйвашева, пребывали в легком недоумении. Уже позднее в своем telegram-канале губернатор объяснит, что на самом деле в стопке была родниковая вода. В перерывах между выпитым и съеденным Куйвашев обсуждал важный вопрос с городской элитой. Мэр Николай Юдин показал начальнику ветшающее здание пассажа — главного павильона Ирбитской ярмарки, бывшего трехэтажного магазина XIX века. Пассаж нуждается в ремонте, и областные власти уже переводили 62 млн рублей городу. Юдин попытался пролоббировать еще один транш. Как поделился собеседник URA.RU во власти, позднее вопрос обсуждался кулуарно, но пока Куйвашев никаких обещаний чиновникам не дал. По устоявшейся традиции гуляющего в толпе кандидата Куйвашева останавливали каждые пять метров желающие сделать фото и лично пожелать успехов. К вечеру губернатор даже пошутит: «Если бы за каждое селфи я брал по 100 рублей, увеличил бы бюджет области в два раза». Любопытно, что передать теплые слова вживую решались не все. В дни гуляний на ярмарке работает почтовое отделение, позволяющее бесплатно отправить письмо в любую точку России. И некоторые гости слали послания лично Куйвашеву — с пожеланием выиграть выборы.