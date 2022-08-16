Китай призвал одуматься сторонников Тайваня, пока не поздно

Китай не исключает силового решения конфликта с Тайванем Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Обострение конфликта между Китаем и Тайванем

Китай предупредил сторонников независимости Тайваня о необходимости одуматься, пока не поздно. Об этом заявил официальный представитель Канцелярии ЦК Компартии Китая по делам Тайваня.

«Мы со всей серьезностью предупреждаем, что твердолобые сторонники независимости Тайваня должны одуматься, пока не поздно. Если они осмелятся бросить вызов закону, они будут строго наказаны», — приводит его слова китайские издание Guancha. Представитель также отметил, что независимость острова Тайвань противоречит истории. По его словам, никто не должен сомневаться в решимости и непоколебимой воле Китая.

Китай не исключает силового решения конфликта с Тайванем, если не получится мирно присоединить территорию. Также Китай ввел санкции в отношении семи тайваньских политиков, пишет MK.RU . В минобороны КНР заявляли, что попытки взять Китай под контроль с помощью Тайваня обречены на провал, передает RT.

Ситуация между Китаем и островом Тайвань накалилась после визита спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси на остров. КНР посчитала это вмешательством во внутренние дела страны. В целом отношения между островом и Китаем напряжены уже давно.