Henkel выставит на продажу завод в Челябинской области

Филиал ООО «Хенкель Баутехник» работает в поселке Роза в Коркино Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности

Германская компания Henkel перевела в категорию «на продажу» российские активы, среди которых значится и завод ООО «Хенкель Баутехник» в Коркинском районе (Челябинская область). Об этом говорится в отчетности немецкого концерна за первое полугодие 2022 года.

У Henkel в России 11 заводов. Один из них — филиал ООО «Хенкель Баутехник», который работает в поселке Роза в Коркино. Предприятие производит сухие строительные смеси под маркой Ceresit.

Завод Henkel построили в Челябинской области в 2007 году. Он стал вторым в линейке немецкого производителя, построенным в России. Предприятие выпускает 150 тысяч тонн продукции в год. Предприятие также обеспечивает работой жителей поселка.

Помимо строительных смесей, Henkel специализируется на выпуске моющих и чистящие средства Persil, Losk, «Дени», «Ласка», «Пемос», «Пемолюкс», Vernel». О своем уходе с рынка РФ в компании заявили 19 апреля.

Из-за антироссийских санкций многие зарубежные компании разорвали экономические отношения с Россией. Суть ограничительных санкций заключается в ослаблении экономического состояния РФ. Также ограничения призваны ухудшить жизнь миллионам россиян. Президент РФ Путин назвал такие меры борьбы агрессивными.