Работники бывшего завода сенатора Муратова пожаловались прокурору

Прокурор Андрей Назаров провел прием сотрудников курганского завода Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Прокурор Курганской области Андрей Назаров провел прием сотрудников предприятия «Курганприбор», которое ранее принадлежало сенатору Сергею Муратову. Сотрудники завода пожаловались прокурору на проблемы с общественным транспортом из-за закрытых мостов и задали вопросы о начислении платы за коммунальные услуги. Информация о встрече опубликована на официальном сайте региональной прокуратуры.

«По итогам встречи Андрей Назаров провел личный прием работников предприятия „Курганприбор“. К прокурору обратились 13 сотрудников завода. Вопросы касались разных сфер жизнедеятельности», — указано в сообщении надзорного ведомства.

Работники спрашивали о начислении платы за коммунальные услуги, ремонте придомовых территорий, исполнении приставами судебных решений. Также заводчане пожаловались на отсутствие или изменение автобусных маршрутов из-за ремонтов мостов. В ведомстве подчеркнули, что в прокуратуре проверят все обращения.

Ранее URA.RU сообщало, что Назаров посетил Курганмашзавод. Рабочие предприятия пожаловались ему на проблемы с общественным транспортом и коммунальные проблемы.