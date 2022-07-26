Рабочие КМЗ пожаловались прокурору Назарову на автобусы

Прокурор области Андрей Назаров (в центре) приехал на КМЗ (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Прокурор Курганской области Андрей Назаров приехал на Курганмашзавод, где рабочие предприятия пожаловались ему на проблемы с общественным транспортом. Данная информация была размещена 26 июля на сайте областной прокуратуры.

«Вопросы, с которыми граждане обращались, касались разных сфер жизнедеятельности. Часть из них была связана с неудобствами при использовании городского транспорта на пути следования к месту работы и обратно в связи с отсутствием либо изменением автобусных маршрутов», — указано в сообщении.

Также ему пожаловались на коммунальные проблемы и попросили помочь сделать для пешеходов временную переправу на Кировском мосту, где идет ремонт. Всего к прокурору области обратились 14 сотрудников. Представители ведомства отметили, что в прокуратуре проверят эти обращения.