В Перми открылся один из магазинов H&M для продажи остатков

16 августа 2022 в 10:38 Размер текста - 17 +

Магазин открылся в ТРЦ «Планета» Фото: Размик Закарян © URA.RU В Перми открылся магазин H&M в ТРЦ «Планета». Об этом сообщают пермские СМИ. «Очередей в „HM“ нет. Как и явных изменений в ценах и ассортименте», — пишет «РБК Пермь». Ранее URA.RU сообщало, что магазин должен был открыться 1 августа, ко входу пришли пермяки. Но открытие не состоялось. Многие иностранные компании приостановили свою деятельность, а позже и вообще приняли решение уйти из РФ в рамках санкционного давления после начала спецоперации на Украине. Она началась 24 февраля, о ее начале объявил Владимир Путин. По его словам, главная цель — помощь жителям ДНР и ЛНР, а также денацификация и демилитаризация Украины. Для замены продукции иностранных компаний власти РФ активно развивают импортозамещение.

В Перми открылся магазин H&M в ТРЦ «Планета». Об этом сообщают пермские СМИ. «Очередей в „HM“ нет. Как и явных изменений в ценах и ассортименте», — пишет «РБК Пермь». Ранее URA.RU сообщало, что магазин должен был открыться 1 августа, ко входу пришли пермяки. Но открытие не состоялось. Многие иностранные компании приостановили свою деятельность, а позже и вообще приняли решение уйти из РФ в рамках санкционного давления после начала спецоперации на Украине. Она началась 24 февраля, о ее начале объявил Владимир Путин. По его словам, главная цель — помощь жителям ДНР и ЛНР, а также денацификация и демилитаризация Украины. Для замены продукции иностранных компаний власти РФ активно развивают импортозамещение.