15 августа 2022

В Перми открылся один из магазинов H&M для продажи остатков

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Магазин Стокманн в тц Пассаж. Екатеринбург, манекен, магазин одежды, стокманн
Магазин открылся в ТРЦ «Планета» Фото:

В Перми открылся магазин H&M в ТРЦ «Планета». Об этом сообщают пермские СМИ.

«Очередей в „HM“ нет. Как и явных изменений в ценах и ассортименте», — пишет «РБК Пермь».

Ранее URA.RU сообщало, что магазин должен был открыться 1 августа, ко входу пришли пермяки. Но открытие не состоялось.

Многие иностранные компании приостановили свою деятельность, а позже и вообще приняли решение уйти из РФ в рамках санкционного давления после начала спецоперации на Украине. Она началась 24 февраля, о ее начале объявил Владимир Путин. По его словам, главная цель — помощь жителям ДНР и ЛНР, а также денацификация и демилитаризация Украины. Для замены продукции иностранных компаний власти РФ активно развивают импортозамещение.

Тысячи пермяков читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал «Большая П»

В Перми открылся магазин H&M в ТРЦ «Планета». Об этом сообщают пермские СМИ. «Очередей в „HM“ нет. Как и явных изменений в ценах и ассортименте», — пишет «РБК Пермь». Ранее URA.RU сообщало, что магазин должен был открыться 1 августа, ко входу пришли пермяки. Но открытие не состоялось. Многие иностранные компании приостановили свою деятельность, а позже и вообще приняли решение уйти из РФ в рамках санкционного давления после начала спецоперации на Украине. Она началась 24 февраля, о ее начале объявил Владимир Путин. По его словам, главная цель — помощь жителям ДНР и ЛНР, а также денацификация и демилитаризация Украины. Для замены продукции иностранных компаний власти РФ активно развивают импортозамещение.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...