Пермяки столпились у входа в ТЦ, чтобы попасть в H&M первыми

01 августа 2022 в 11:24 Размер текста - 17 +

Пермяки пришли к открытию торгового центра, ожидая открытия H&M Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Пермяки сегодня, 1 августа, массово пришли утром к открытию ТРК «Спешиlove» в надежде попасть в магазин H&M. Однако магазин не открылся. Об этом URA.RU сообщили в торговом центре. «Заявка на открытие магазина к нам не поступила. Обычно это происходит минимум за сутки. Покупатели уже ждут открытия у входа», — рассказала URA.RU руководитель отдела маркетинга ТРК «Спешиlove» Елена Мурашева. Второй отдел H&M в Перми, который располагается в ТРЦ «Планета», так же не открылся сегодня. В середине июля компания H&M анонсировала распродажу своей продукции. С 1 августа магазины компании должны были постепенно открываться и работать до тех пор, пока не будут проданы оставшиеся запасы продукции. Позже стало известно, что распродажи не будет, а цены, наоборот, станут выше. Многие иностранные компании приостановили свою деятельность, а позже и вообще приняли решение уйти из РФ в рамках санкционного давления после начала спецоперации на Украине. Она началась 24 февраля, о ее начале объявил Владимир Путин. По его словам, главная цель — помощь жителям ДНР и ЛНР, а также денацификация и демилитаризация Украины. Для замены продукции иностранных компаний власти РФ активно развивают импортозамещение.

Пермяки сегодня, 1 августа, массово пришли утром к открытию ТРК «Спешиlove» в надежде попасть в магазин H&M. Однако магазин не открылся. Об этом URA.RU сообщили в торговом центре. «Заявка на открытие магазина к нам не поступила. Обычно это происходит минимум за сутки. Покупатели уже ждут открытия у входа», — рассказала URA.RU руководитель отдела маркетинга ТРК «Спешиlove» Елена Мурашева. Второй отдел H&M в Перми, который располагается в ТРЦ «Планета», так же не открылся сегодня. В середине июля компания H&M анонсировала распродажу своей продукции. С 1 августа магазины компании должны были постепенно открываться и работать до тех пор, пока не будут проданы оставшиеся запасы продукции. Позже стало известно, что распродажи не будет, а цены, наоборот, станут выше. Многие иностранные компании приостановили свою деятельность, а позже и вообще приняли решение уйти из РФ в рамках санкционного давления после начала спецоперации на Украине. Она началась 24 февраля, о ее начале объявил Владимир Путин. По его словам, главная цель — помощь жителям ДНР и ЛНР, а также денацификация и демилитаризация Украины. Для замены продукции иностранных компаний власти РФ активно развивают импортозамещение.