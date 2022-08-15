15 августа 2022

В ЯНАО упростили получение справки в детсад

© Служба новостей «URA.RU»
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Родителям не придется брать направление на анализы и ждать справку от педиатра Фото:

Родителям дошколят в ЯНАО упростили получение справки, которая необходима для похода в детский сад после каникул. Как сообщается на сайте окружного правительства, сдать анализ на энтеробиоз можно без направления и после забирать справку у педиатра не нужно.

«При возвращении дошколят после каникул им необходимо сдать анализ на энтеробиоз. В этом году процедуру максимально упростили: сдать его можно без направления, а после не нужно идти за справкой к педиатру», — говорится в сообщении.

Также в правительстве отметили, что с родителями свяжется медработник, если с анализами ребенка будет не все в порядке. А если звонка из медучреждения не поступило, можно возвращаться в сад.

Ранее URA.RU сообщало, что в Лабытнанги детские сады стали работать в выходные. Данная услуга платная, и воспользоваться ею смогут родители детей от 2 до 7 лет.

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Родителям дошколят в ЯНАО упростили получение справки, которая необходима для похода в детский сад после каникул. Как сообщается на сайте окружного правительства, сдать анализ на энтеробиоз можно без направления и после забирать справку у педиатра не нужно. «При возвращении дошколят после каникул им необходимо сдать анализ на энтеробиоз. В этом году процедуру максимально упростили: сдать его можно без направления, а после не нужно идти за справкой к педиатру», — говорится в сообщении. Также в правительстве отметили, что с родителями свяжется медработник, если с анализами ребенка будет не все в порядке. А если звонка из медучреждения не поступило, можно возвращаться в сад. Ранее URA.RU сообщало, что в Лабытнанги детские сады стали работать в выходные. Данная услуга платная, и воспользоваться ею смогут родители детей от 2 до 7 лет.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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