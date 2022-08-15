УГМК построит в Екатеринбурге небоскреб для ФСБ

Для свердловского управления ФСБ построят новое здание Фото: Александр Мамаев © URA.RU

В Екатеринбурге построят комплекс зданий ФСБ, работы над новым корпусом начнутся в сентябре. Реализацией проекта займется «Уралэлектромедь» (дочернее предприятие Уральской горно-металлургической компании (УГМК). В связи с этим планируется перекрытие улицы Вайнера. Об этом URA.RU сообщил источник, знакомый с ситуацией.

«Скоро начнутся строительные работы над зданием ФСБ. Стройку курирует „дочка“ УГМК. Ради этого с сентября 2022-го по конец 2024 года ограничат движение по улице Вайнера», — поделился собеседник агентства.

Редакция URA.RU обратилась за комментарием в пресс-службу УГМК. «Да, действительно, перекрытие движения по четной стороне улицы Вайнера связано с проведением первого этапа работ по реконструкции комплекса зданий УФСБ России по Свердловской области», — сообщили в пресс-службе.

Ранее агентство писало, что мэр Екатеринбурга Александр Высокинский утвердил проекты межевания и планировки земельного участка для строительства нового здания управления ФСБ России по Свердловской области. Проект будет реализован в границах проспекта Ленина — улиц Вайнера — Антона Валека — Маршала Жукова. За счет будущего строительства планируется увеличить площадь помещений для сотрудников УФСБ.

В марте администрация Екатеринбурга проводила общественные обсуждения проекта нового здания УФСБ. До этого он дважды выносился на рассмотрение градсовета, но сначала был отклонен из-за «мрачного вида» — предлагаемое 20-этажное строение из красного кирпича архитекторы прозвали «кровавой башней». Новый проект с фасадом из белого кирпича был позже согласован, но с небольшими оговорками.

План здания ФСБ в Екатеринбурге Фото: URA.RU