Сотрудника УФСИН задержали из-за драки с коллегой Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Уполномоченный по правам человека в Чеченской республике Мансур Солтаев выступил в защиту задержанного замначальника оперативного отдела курганской колонии ИК-2, против которого возбудили уголовное дело из-за драки с коллегой. Об этом корреспонденту URA.RU рассказала жена арестованного сотрудника и предоставила видео.

«Мы занимаемся этим делом. По тем данным, что нам представили, у сотрудника УФСИН есть десять свидетелей, подтверждающие, что он не виновен. Я на связи с адвокатами, общался со свидетелями, которые подтверждают, что он никаких действий в отношении потерпевшего не производил. Я считаю, что данное уголовное дело надуманно. Очень много манипуляций проводится, которые оставляют очень много вопросов. Я буду держать этот вопрос на личном контроле», — сказал Солтаев. Чеченский омбудсмен также заявил, что он обратится по данному делу к уполномоченному по правам человека в Курганской области, а также попросит разобраться с этим вопросом аппарат УПЧ в РФ, Следственный комитет и Генпрокуратуру РФ.

В пресс-службе СУ СКР по Курганской области от комментариев отказались. Ранее на запрос URA.RU в ведомстве сообщали, что возбуждено и расследуется уголовное дело по факту превышения должностных полномочий.

URA.RU писало, что отец одного из сотрудников курганской колонии №2 обратился к главе Чечни Рамзану Кадырову с просьбой помочь в уголовном деле. По его словам, материалы дела сфабрикованы и сына незаконно держат в СИЗО.