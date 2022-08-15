Отец сотрудника УФСИН из Кургана пожаловался Кадырову

Отец арестованного после драки сотрудника ИК-2 написал письмо Рамзану Кадырову Фото: официальный сайт Президента России kremlin.ru

Отец арестованного после драки сотрудника курганской колонии №2 Хаси Амаев обратился с жалобой к главе Чеченской Республики Рамзану Кадырову. Он пишет, что его сын находится в СИЗО незаконно по сфабрикованным материалам и просит взять уголовное дело под контроль. Обращение Амаева есть в распоряжении URA.RU.

«Сегодня мой сын находится в изоляторе, по моему мнению, незаконно, и в связи с этим я прошу вашей помощи, Рамзан Ахматович, так как боюсь, что его так же незаконно осудят по сфабрикованным материалам. Вы единственный человек, к которому я могу обратиться, чтобы это дело было под контролем наших властей и был направлен запрос в Генеральную прокуратуру с целью проверки и восстановления справедливости», — говорится в обращении отца арестованного замначальника оперативного отдела ФКУ ИК-2.

Амаев уточнил, что сын был назначен на должность замначальника оперативного отдела ФКУ ИК-2 в феврале 2022 года. «Он стал противостоять коррупционным и иным правонарушениям в этом учреждении, коллектив оперативного отдела стал негативно к нему относиться и провоцировать конфликтные ситуации», — отмечает он. 14 июля один из подчиненных нецензурно высказался в адрес замначальника и его национальности, после чего ударил его. Амаев в ответ нанес удар кулаком в лицо обидчику. При падении подчиненный сломал ногу в районе голеностопа. В отношении замначальника возбудили уголовное дело п. «в» ч.3 ст. 286 УК РФ (превышение полномочий). По данным отца, 29 июля суд отказал следствию в мере пресечения в виде ареста. Но спустя четыре часа после суда к сотруднику вломились в дом силовики и увезли его в СИЗО. Выяснилось, что возбуждено еще два уголовных дела — по ст. 132 и ст. 286 УК РФ по задержанию лиц, готовящих переброс запрещенных предметов в колонию. Амаев считает эти обвинения необоснованными.

В пресс-службе СУ СК России по Курганской области отказались от комментариев. Ранее в ведомстве на запрос URA.RU отвечали, что возбуждено и расследуется уголовное дело по ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий).

URA.RU писало, что сотрудник курганской колонии подрался с коллегой и сломал ему ногу. По данным инсайдера, один из участников конфликта был арестован, в региональное УФСИН приезжала московская проверка.