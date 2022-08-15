Тюменец пытался избавиться от авто, чтобы его не отняли приставы

Бизнесмен решил быстро продать иномарку, чтобы ее не забрали за долги Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

Многодетный отец из Тюмени, не плативший своим детям алименты, попытался экстренно продать автомобиль, когда понял, что вскоре машину арестуют за долги. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе управления Федеральной службы судебных приставов по Тюменской области.

«В Тюмени отец троих детей попытался экстренно продать автомобиль, чтобы его не арестовали за долги по алиментам. На машину наложили запрет на регистрационные действия. Вскоре после этого пристав увидел на сайте Avito объявление о продаже авто. Сотрудник приехал на стоянку подержанных машин и отменил сделку, которая уже была в самом разгаре», — рассказали в пресс-службе УФССП.

Там добавили, что у тюменца свой бизнес. Первое время после развода мужчина выплачивал троим детям 1/6 часть своего дохода. Но со временем денег от предпринимательства стало меньше, и с тех пор выплаты прекратились.

Машину мужчины — Volkswagen Polo — поместили на штрафстоянку и вскоре реализуют. После этого деньги перечислят детям тюменца, долг которого уже достиг 600 тысяч рублей.

Ранее URA.RU писало, что после вмешательства Генпрокуратуры малоимущему жителю ХМАО вернули незаконно удержанные деньги. Из-за ошибки пристава из Тюменской области у мужчины снимали почти все средства со счета.